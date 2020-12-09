民進黨：國民黨提9案凍結9000萬外交預算　別阻擋台灣經貿未來

▲民進黨指控國民黨提案卡外交預算，阻礙台灣經貿未來發展。（圖／民進黨臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨指控國民黨主席江啟臣才說要加入CPTPP，但在立法院卻提案「凍結外交部預算」，阻礙台灣加入CPTPP。民進黨9日透過臉書表示，國民黨一共提了9案，凍結超過9000萬、刪減1000萬元，「我們呼籲國民黨不要凍結台灣經貿發展的未來」。

民進黨8日透過臉書指出，政府積極推動加入CPTPP，帶領台灣接軌國際，國民黨卻在立法院凍結外交相關預算，難道這就是江啟臣支持台灣加入CPTPP的方法？

民進黨表示，國民黨的這種行為，證明江啟臣帶領的國民黨，在外交政策上不斷扮演雙面人，「口口聲聲說台美關係很重要，卻不顧科學證據，一味反美豬進口；要台灣要加入CPTPP，卻提案凍結相關外交預算，打擊辛苦的外交人員前線士氣」。

民進黨表示，江啟臣、國民黨每次口號都說得響亮，做的事都不符合人民的期待，說一套、做一套，完全是個「雙面黨」，一舉一動都在拖延台美關係進展，破壞台灣經濟發展。

不過，江啟臣9日回應，強調「只有提案凍結外交預算」已經「很客氣」。對此，民進黨再次透過臉書回應，只要上網查詢立法院公開的議事錄，全民都看到，國民黨在今年台灣參與國際貿易的關鍵時刻，江啟臣帶頭刪減、凍結外交部的預算。其中包含「運用多元管道推動我加入CPTPP」經費的「國際會議及交流」預算科目，國民黨砍起來毫不客氣：一共提了超過9個案子。

民進黨表示，韓國總統文在寅才說，韓國將考慮加入CPTPP。反觀台灣的在野黨主席一邊說支持台灣加入CPTPP，另一邊卻把外交部「運用多元管道推動我加入CPTPP」經費大砍1/3，再凍結1/3的預算。

民進黨指出，在野黨主席帶頭凍結外交部預算，全世界當然懷疑台灣加入國際貿易的決心。民進黨再呼籲：江啟臣和國民黨不要阻礙台灣加入世界貿易體系，不要為了一黨之私，拖累台灣下一代的競爭力，更不要凍結台灣經貿發展的未來。