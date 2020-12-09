　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

抵制萊豬護食安！花蓮輔導業者自主管理　宣導民眾聰明選擇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮衛生局輔導業者及查核肉品標示。(圖／花蓮衛生局生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局輔導業者及查核肉品標示。(圖／花蓮衛生局生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應明年起中央開放含萊克多巴胺豬肉進口，花蓮為禁止含萊豬肉品於花蓮縣販售或使用，除輔導業者做好自主管理，並宣導鄉親多食用花蓮或國產豬肉。

花蓮衛生局表示，截至今年12月8日，已輔導包裝食品業者、散裝食品業者及直接供應飲食場所共計786家次，查核1038件肉品標示。並於查核輔導後發送豬肉原產地貼紙，供業者張貼標示。再次呼籲花蓮縣食品業者應落實自主管理，民眾可依標示聰明消費，共同維護食品安全。

▲▼花蓮衛生局輔導業者及查核肉品標示。(圖／花蓮衛生局生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，為保障學童及長者等高風險族群，已要求學校營養午餐及公辦福利長照機構使用國產豬，以保障高風險族群健康。另已修訂花蓮縣食品安全管理自治條例，禁止本縣販售或加工供應之肉品檢出萊克多巴胺，以捍衛縣民健康。

▲▼花蓮衛生局輔導業者及查核肉品標示。(圖／花蓮衛生局生局提供，下同）

▲發送豬肉原產地貼紙，供業者張貼標示。
 
在花蓮縣食品安全管理自治條例尚未通過前，依現行食品安全衛生管理法辦理下列查核：
一、為維護消費者選擇權利，將派員查核業者，要求其依法辦理包裝食品、散裝食品、直接供應飲食場所標示，明確註明豬、牛肉原料原產地(國)。
二、強化查核豬、牛肉原料原產地（國）標示正確性，要求業者依法保存來源證明文件（例：發票、收據），以利追溯來源。
三、依風險分級原則，優先抽驗規模大、風險高之製造、餐飲、販售業者，並配合食藥署專案對指定下游業者加強稽查抽驗。

衛生局呼籲民眾若有食品安全問題請撥服務專線03-8226959洽詢。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
國道4車組團打BOSS　「包夾砂石車」超扯影片曝光
趙斗淳曝出獄願望「讓我見被害者」！自白：喝醉不記得犯案
正妹裸睡、激戰畫面被男友偷拍　還傳給好友炫耀她崩潰
放風箏被捲空中　印尼男童重摔3層樓恐怖影片曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄男搭車屏東九如訪友迷路　氣喘噓噓求助里港警　

抵制萊豬護食安！花蓮輔導業者自主管理　宣導民眾聰明選擇

「潮犇幸福」主題月曆反應超熱絡　潮州鎮公所計畫加印

花蓮新增3處雷達測速照相地點曝　貪快小心荷包失血

2021年屏東跨年｢K歌之夜」　光良、徐懷鈺、董事長樂團嗨唱

無懼雙11之後…遠東巨城周年慶12天26億　員工曝制霸關鍵

7-11關東煮七成食材來自屏東「如記」　兼協助穩定農產品價格

2女登山迷路天黑發慌　南嘉警消合作馳援助脫困

台南「神秘白貨櫃車」終點曝！連2天現身...網驚：撞到台股跌停板

桃園2021跨年晚會持市民卡過卡感應登錄　有機會中汽車大獎

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

高雄運將疑在車內使用充電平板 碰一聲爆炸！他求救8分成焦屍亡

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

《驅魔麵館》趙炳圭一人打趴學校流氓　警察想包庇..富豪出面回擊超爽！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

KID「我就是像余天」為自己辯論XD　女學生遇胡宇威心花開..緊盯眼球都不見

高雄男搭車屏東九如訪友迷路　氣喘噓噓求助里港警　

抵制萊豬護食安！花蓮輔導業者自主管理　宣導民眾聰明選擇

「潮犇幸福」主題月曆反應超熱絡　潮州鎮公所計畫加印

花蓮新增3處雷達測速照相地點曝　貪快小心荷包失血

2021年屏東跨年｢K歌之夜」　光良、徐懷鈺、董事長樂團嗨唱

無懼雙11之後…遠東巨城周年慶12天26億　員工曝制霸關鍵

7-11關東煮七成食材來自屏東「如記」　兼協助穩定農產品價格

2女登山迷路天黑發慌　南嘉警消合作馳援助脫困

台南「神秘白貨櫃車」終點曝！連2天現身...網驚：撞到台股跌停板

桃園2021跨年晚會持市民卡過卡感應登錄　有機會中汽車大獎

日本逾1800貨櫃落海慘賠14億！　一次統整近10年「5大海損」事件

NBA新賽季服裝規定重啟　教練規定穿西裝、戴口罩

樂天銀行獲首張純網銀營業執照　提供開戶、存款轉帳、小額信貸服務

北市「10米英雄聖誕樹、水晶冰屋」亮相！12/19還有聖誕老人快閃

竊賊太大膽！核戰「末日軍機」通訊設備遭盜　俄羅斯機密恐洩漏

台中新景點+1！「中央公園」啟用　藏著一座夢幻抹茶湖、最美全家

美化工廠深夜爆炸陷火海！威力傳16km外　當局急下令就地避難

倒數「T-1」時發動機停了！SpaceX「星艦」首次高空試飛告吹

中職／和美高中女球員球技出色　林恩宇、馬綱頻讚賞　

小7雙12來了！連續3天咖啡「買22杯送11杯」優惠一次看

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

台糖荒地大火　南高環保局合力監控

桃園2021跨年晚會　「國師」唐綺陽參與

桃園2021跨年晚會　持市民卡抽大獎

男子不會用Google Maps　竟失去姻緣！

7-11關東煮七成食材來自「如記」　助穩定農產價格

徐振芳捐贈復巴　響應獅子會公益精神

吃完翻倒湯！女奧客嗆太貴　店家回應

桃園果菜市場屋頂　全面更換鋁鋅合板

台灣搖滾音樂主題展　展現音樂多樣化

更多熱門

相關新聞

侯友宜超前防堵　新北進口豬肉須標示「不含萊劑」違者最高罰400萬

侯友宜超前防堵　新北進口豬肉須標示「不含萊劑」違者最高罰400萬

新北市繼聯手18家肉品輸入業者宣示「不進萊豬」後，市議會8日三讀通過「新北市食品安全衛生管理自治條例」修正案，為落實瘦肉精零檢出，將要求使用進口豬肉的餐飲店家必須透過檢驗確認，並標出「不含萊克多巴胺」資訊，若標示或登錄不實者，最重可處新台幣400萬元罰鍰。

破除假訊息　蔡英文釋疑萊豬議題

破除假訊息　蔡英文釋疑萊豬議題

萊豬白吃了？李德維怒嗆王美花

萊豬白吃了？李德維怒嗆王美花

萊豬白吞？王美花：我們要將心比心

萊豬白吞？王美花：我們要將心比心

新北議會國民黨團甲動反萊豬　侯友宜：樂觀其成

新北議會國民黨團甲動反萊豬　侯友宜：樂觀其成

關鍵字：

抵制萊豬食安輔導自主管理聰明選擇

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小甜甜爆交往半年「懷孕了」！　婦產科領媽媽手冊

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

真有外星人！美國保密協議簽下去了

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

無症狀比例達40%！新冠肺炎「在台流行率」曝

羅志祥頻出事　周揚青12字疑酸爆

美女人妻偷情「手不能亂搓」　已婚督導神解釋

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

更多

最夯影音

更多
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤
3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面