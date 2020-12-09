抵制萊豬護食安！花蓮輔導業者自主管理　宣導民眾聰明選擇

▲▼花蓮衛生局輔導業者及查核肉品標示。(圖／花蓮衛生局生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應明年起中央開放含萊克多巴胺豬肉進口，花蓮為禁止含萊豬肉品於花蓮縣販售或使用，除輔導業者做好自主管理，並宣導鄉親多食用花蓮或國產豬肉。

花蓮衛生局表示，截至今年12月8日，已輔導包裝食品業者、散裝食品業者及直接供應飲食場所共計786家次，查核1038件肉品標示。並於查核輔導後發送豬肉原產地貼紙，供業者張貼標示。再次呼籲花蓮縣食品業者應落實自主管理，民眾可依標示聰明消費，共同維護食品安全。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，為保障學童及長者等高風險族群，已要求學校營養午餐及公辦福利長照機構使用國產豬，以保障高風險族群健康。另已修訂花蓮縣食品安全管理自治條例，禁止本縣販售或加工供應之肉品檢出萊克多巴胺，以捍衛縣民健康。

▲發送豬肉原產地貼紙，供業者張貼標示。



在花蓮縣食品安全管理自治條例尚未通過前，依現行食品安全衛生管理法辦理下列查核：

一、為維護消費者選擇權利，將派員查核業者，要求其依法辦理包裝食品、散裝食品、直接供應飲食場所標示，明確註明豬、牛肉原料原產地(國)。

二、強化查核豬、牛肉原料原產地（國）標示正確性，要求業者依法保存來源證明文件（例：發票、收據），以利追溯來源。

三、依風險分級原則，優先抽驗規模大、風險高之製造、餐飲、販售業者，並配合食藥署專案對指定下游業者加強稽查抽驗。

衛生局呼籲民眾若有食品安全問題請撥服務專線03-8226959洽詢。

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