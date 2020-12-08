彰化英文才女急匯美金2萬5...救「澳籍男友」　警一查：菲律賓人

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市警局昨(7)日一連攔阻3起詐騙，有交友也有買賣貸款，其中1名女子急著到銀行要匯款給素未謀面的澳洲籍男網友(Gong Yoo)，近日因有購買攝影器材，中途遭印尼海關攔截，器材卡在印尼海關，需要美金25,000元換算台幣約705,000元才能通關，所幸被行員及員警成功攔阻。

▲女子要匯美金2萬5千元給心愛的澳籍男友。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

警方指出，昨日接獲「中國信託銀行彰化分行」通報，稱有一名女子欲匯款美金2萬5,000元，詢問用途，該女稱要匯款給國外男友，惟行員機警發現該帳戶並非其男友本人，且匯款金額龐大，查覺有異，立即通報轄區民族路派出所。

員警到場後了解女子於6個月前於臉書上認識一名澳洲籍男網友(Gong Yoo)，兩人從未見過面，該男自稱其職業為攝影師，近日因有購買攝影器材要從日本運至澳洲，中途遭印尼海關攔截，器材卡在印尼海關，需要美金2萬5,000元(約台幣70萬5000元)才能通關，王女不疑有他欲匯款至該名男網友所提供之渣打帳戶，惟經查詢該帳戶為一菲律賓籍人士，警方分析判斷此類詐騙手法實屬假交友真詐欺手法，女警坐下來與王女懇談，王女心裏雖然遺憾但驚覺遭詐騙，才打消匯款念頭。

警方指出，12月7日傍晚游姓民眾於家中接獲詐騙電話告知其重機車之貸款誤遭設定分期付款，需至ATM前操作解除分期付款，被害人不疑有他便至彰化市彰南路統一超商操作ATM，邊講電話邊操作，經店員關懷提問後覺得可疑立即通報轄區大竹派出所員警前往了解，經警方告知係典型解除分期付款方式詐騙，游民恍然大悟經再次確認後才停止設定，成功攔阻2萬9,900元。

同時間八卦山派出所員警也接獲全家便利超商新彰基門市店員告知有一名男子欲購買3000元My card點數，惟店員發現民眾一直講電話中，店員覺得有異，該店拒絕出售並即時通知警方，經查為陳姓民眾遭詐騙集團(LINE暱稱@琳達)謊稱交友為由，要求陳民將購買點數序號拍照以LINE傳送，員警苦勸此乃常見之假交友購買點數詐騙手法，陳民才驚覺自己遭受詐騙，感謝警方主動關心、諮詢與及時攔阻。

警方呼籲，民眾如遇網路上不明交友或投資機會，有要求匯款或提領金錢情事時，務必撥打165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。彰化分局員警私下調侃詐騙集團運用的都是一些老梗，編劇很缺，惟7日多件案例多虧銀行行員及超商店員細心關懷提問後，發現可疑緊急聯絡警方第一時間到場處理，才能讓民眾免於受騙，財產免於損失。

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