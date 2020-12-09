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台南大火燒5小時害高雄紫爆「快窒息」　黃偉哲致歉：嚴懲肇事者

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▲台南市歸仁區沙崙納骨塔周邊發生雜草火警，燃燒火勢很大，大量煙往高雄岡山、楠梓及高雄市區飄散，兩市環保局都發出空污警報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南暗夜惡火照亮夜空。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市歸仁區沙崙納骨塔周邊8日傍晚發生雜草火警，火勢延燒5小時至深夜才被撲滅，台南和高雄也發布空污警報，請市民請做好自我防護，而高雄空氣品質也一度「紫爆」。台南市長黃偉哲深夜表示，「我們會全力追查元凶，並嚴懲肇事者。」有高雄市民直呼，「高雄人今晚都快被燻到窒息了」，也讓黃留言致歉。

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台南市消防局指出，8日下午5時21分許據報，歸仁區納骨塔周邊發生雜草火警，消防局出動8車15人前往搶救，由於現場燃燒雜草，水源缺乏，且風勢助長下，火勢燃燒猛烈，並有大量濃煙；消防局啟動循環式送水，燃燒面積約8公頃，火勢在風勢助長下，晚上9時30分火勢控制，10時30分撲滅火勢。

台南市警方表示，起火處是台糖土地，為閒置荒地，雜草叢生，將調閱監視器查看是否有人為縱火，或是有人焚燒雜草引起。由於大火時風向為北風，大量臭煙往南飄至高雄岡山、楠梓及市區，也引發民怨。也網友在台南市環保局臉書貼出高雄空氣品質一片紫爆圖，直呼「很臭」；環保局則回應，「22:00歸仁雜草火警已撲滅。」

▲台南市歸仁區沙崙納骨塔周邊發生雜草火警，燃燒火勢很大，大量煙往高雄岡山、楠梓及高雄市區飄散，兩市環保局都發出空污警報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼歸仁暗夜大火。（圖／記者林悅、許宥孺翻攝）

▲▼高雄「濃煙塞滿」臭爆！網喊窒息「救救我」　環保局回應了。（圖／記者許宥孺翻攝）

▼台南市環保局人員在場監測。（圖／翻攝台南市環保局臉書）

高雄人怒「快窒息」！台南大火臭煙南飄　黃偉哲致歉：嚴懲肇事者。（圖／翻攝台南市環保局臉書）

黃偉哲深夜在臉書說，各位市民朋友晚上打擾，針對歸仁火警，市府在第一時間掌握，5時21分接獲報案、5時39分消防弟兄趕至現場，目前火警已撲滅，「我們會持續關注後續火場及空氣品質情形，確保市民朋友的健康安全。」

黃偉哲指出，感謝消防、警察及環保工作同仁的辛勞，因火警造成空氣品質不佳，以致於對高雄、台南的市民造成不便，「我們會全力追查元凶，並嚴懲肇事者。」

有網友在底下留言，「高雄人今晚都快被燻到窒息了，你知道嗎」；黃偉哲回覆「實在很抱歉，台南市府一直和高雄市府合力在處理這件事情。」另一人則說，「你欠高雄人一個道歉」；黃回覆「我們會全力查緝元凶，嚴懲肇事者，遏止這類行為再發生，這樣也才是真正負責任的做法。」

▼網友貼出高雄空品「一片紫爆」。（圖／翻攝台南市環保局臉書）

台南大火燒5小時害高雄紫爆「快窒息」　黃偉哲致歉：嚴懲肇事者。（圖／翻攝台南市環保局臉書）

▼歸仁大火因吹北風，造成惡臭往南飄至高雄。（圖／翻攝台南市環保局臉書）

高雄人怒「快窒息」！台南大火臭煙南飄　黃偉哲致歉：嚴懲肇事者。（圖／翻攝台南市環保局臉書）

▼黃偉哲臉書發文。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

高雄人怒「快窒息」！台南大火臭煙南飄　黃偉哲致歉：嚴懲肇事者。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▼有網友說「高雄人快窒息」，黃偉哲留言致歉。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

高雄人怒「快窒息」！台南大火臭煙南飄　黃偉哲致歉：嚴懲肇事者。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▼黃偉哲強調會嚴懲肇事者。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

高雄人怒「快窒息」！台南大火臭煙南飄　黃偉哲致歉：嚴懲肇事者。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

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