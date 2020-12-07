▲新北績優企業響應自願節電，為地球省下3285萬度電。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府7日辦理節電成果頒獎典禮，表揚20家節電績優企業，並邀約新北企業2021年持續投入節電行列，透過企業間互相學習之擴散效益，目標一年省下3600萬度電，相當於減少1萬9944公噸碳排放量，讓新北邁向節電典範城市。

新北市副市長吳明機表示，新北市政府自104年起積極推動各項節電計畫，在全民共同參與下，榮獲多項節能評比冠軍肯定。新北市企業家數居全台之冠，為能持續提升節電效能，2020年舉辦「新北市企業自願節電獎勵活動」，突破過往由政府主導企業節電措施方向。

吳明機說，提供特定項目的補助的輔導方式，更加著重於企業自願節電的自願性措施上予以獎勵，將企業分成用電契約容量「800瓩以上」、「799瓩以下」、「99瓩以下或未定契約容量」三個組別進行評比，最終選拔出20家節電典範企業，並請業者分享節電措施，期能帶動更多企業仿效。

經發局指出，此次活動計有1872家企業響應，相較2019年同期共省下3285萬度電，平均節電率達12%，相當於減少1萬8197公噸碳排放量，參與企業包括量販店、加油站、便利商店、美容店、銀行、醫院、電子廠、學校、醫院、營建業等，足顯企業之積極響應。

獲得「用電契約容量800瓩（含）以上」組別特優獎的台灣理研工業股份有限公司以自身經驗分享3大節電面向，管理策略面向，運用排程管理將高耗電量的工程錯開，藉此調降契約容量減少電費成本；設備汰換面向，將舊型的空壓機汰換成高效能空壓機，減少電力消耗；電力減量面向，運用空壓機控制系統調控，當空壓足夠時，適時地關閉空壓機以減少空壓和電力的浪費。

▲「新北市企業自願節電獎勵活動」參與企業活動合影。

「用電契約容量99瓩（含）以下或未約定」組別特優獎的其陽科技股份有限公司表示，為能有效利用能源，優化目前生產相關製程設計，針對尖峰、半尖峰與離峰時間用電時間進行檢討與改善，並在迴路分區設計加入電表進行監控，後續將導入能源管理系統，透過智慧控管提供即時用電異常警告，減少不必要的能源浪費。此外，該公司也配合政府推廣的非核家園及節能綠電政策，積極投資增設儲能設備與系統建置，達到節能節費的效果。

經發局表示，為使企業間相互學習，新北市政府將於2020年12月16日下午舉辦「節電績優企業觀摩」，提供30個免費名額，邀請大家一同前往本次獲得「特優獎」之宏洲窯業股份有限公司，了解傳統耗電的窯業如何透過科技與管理進行節電措施，保留好工藝又善盡企業節能之責，也歡迎企業朋友們共襄盛舉，報名專線：02-29603456分機5335葉小姐。

此外，為鼓勵企業能管人員協助企業積極響應企業自願節電獎勵活動，在頒獎典禮上已抽出「參加獎」與「節電獎」之幸運中獎企業，詳細得獎和報名資訊請上「109年度新北市企業自願節電獎勵活動」專屬網頁和「新北市政府經濟發展局」網站查詢。

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