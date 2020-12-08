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公司休息室狂啪同事30回！人妻淪「洩慾工具」墮胎…老公頭炸綠光

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▲情侶,戀人,辦公室戀情（圖／取自免費圖pakutaso）

▲新北人妻與小王在公司內偷情30次，雙雙挨告。（示意圖／取自免費圖pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北一名人夫發現，妻子婚後態度逐漸轉冷，甚至搬出2人愛巢又提離婚，他無奈之下只好答應，沒想到1個月後接到小王老婆的訊息，他才知道自己早已戴了綠帽，心碎向小王提告求償100萬元。新北地方法院審理後，判小王應賠償人夫20萬元，可上訴。

人夫主張，與妻子婚後原本相處和睦、無話不談，沒想到2018年間妻子態度卻逐漸冷淡，還搬離住家，2020年4月初更直接提離婚，他無奈只好同意。事隔1月後，他才接到小王的老婆告知，妻子與小王早已談了2年不倫戀，並不是單純同事、好友關係，小王的老婆也因此提出民事告訴，妻子須賠償對方40萬元，這樣的消息令他大受打擊，決定向小王提告求償100萬元。

對此，小王則稱，人妻曾向他表示，與人夫感情不睦，人夫還有打人、曠職、工作遲到等問題，婚姻生活壓力超大，人妻是不想跟人夫同住才會分居。另外，人夫曾向人妻坦承，與同事有親密交往關係，可見雙方婚姻早已破裂、有名無實，2人離婚與他無關。

新北地方法院調查發現，小王老婆怒告擔任公司會計的人妻時，小王曾出庭作證，「2018年開始到2020年4月左右，有跟人妻發生性行為，在公司休息室至少發生2、30次以上，在公司轎車發生大概3、4次」。除此之外，小王也坦言，曾多次與人妻在摩鐵激戰，人妻還因此懷孕、墮胎，法院不採信小王的說詞，判他應賠償人夫20萬元。全案仍可上訴。

至於小王老婆怒告人妻的民事訴訟，雖然人妻否認與小王有姦情，但法院勘驗相關證詞認為，小王在起訴、審理時都明確證稱，激戰次數約落在33到46次之間，時間、地點也都相符，採信小王的說詞。人妻也曾在電話中稱，「所以我就是你的砲友嘛！我就是你一個洩慾的工具而已嘛！」，最後法官判人妻應賠償小王老婆40萬元。

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