萬里擂鼓隊發英雄帖！鼓王爭霸賽6校決戰...賴清德學弟妹拚首冠

▲萬里擂鼓爭霸賽，賴清德學弟妹力拚首冠留母校。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「精讚擂鼓、轟動萬里！」副總統賴清德的母校萬里國中，近年屢次拿下多項佳績的萬里國中擂鼓隊，近日透過萬里里長王傑倫與校方，廣發戰帖，首度主辦「鼓王爭霸賽」，27日邀請北台灣六校勁旅一同比拚鼓聲氣勢，小學弟妹正努力備戰，誓言將首座冠軍留在萬里。

結合在地資源，多月來為賽事四處奔走的王傑倫說，萬里國中擂鼓隊成立十餘年，一直以來都由教練和學長姊代代傳承，在歷年比賽中屢獲佳績且廣受好評，已經成為萬中特色民俗技藝，這次決定邀請北台灣6所學校互相擂鼓，切磋交流鼓技。

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▲萬里國中擂鼓隊成立十餘年，一直以來都由教練和學長姊代代傳承。

「萬里孩子不比人家差！」甫接任萬中家長會長的王傑倫說，萬里國中是副總統賴清德的母校，他認為偏區孩子只是缺少資源與舞台，一樣有機會發光發熱，他希望讓孩子展現自我的平台，決定主辦鼓王爭霸賽，首屆邀請新北市三芝、平溪、明德、蘆洲及貢寮等六所國中鼓隊競技。

王傑倫說，萬里國中鼓隊將由八年級學生首度披掛上陣，經過九年級學長姐傳承指導，目前擂鼓隊員正加緊練習，看著孩子使出渾身解術，多種節奏變換，伴隨鼓聲磅礡氣勢，誓言將首屆冠軍留在副總統的母校，專注的訓練，讓他看了非常感動。預祝大會圓滿成功，幸福傳承 轟動萬里 敬請期待。

「精讚擂鼓、轟動萬里！」鼓王爭霸賽，27日上午9時將在萬里區瑪鋉頂街、萬里區公所後方熱鬧開打，歡迎鄉親一同來為萬里囡仔加油，表演精彩可期，保證讓人熱血沸騰，忍不住鼓掌叫好，期待未來更成為萬里庄頭重要的民俗盛事。

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