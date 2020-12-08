操作槍無撞針具阻鐵　報繳期限倒數3天！金山警：逾期會挨罰

▲報繳操作槍期限12月11日止，金山警籲逾期開罰最重20萬。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局表示，槍砲彈藥刀械管制條例修正案，已在2020年6月生效，並將「操作槍」全面納管、提高罰鍰，為保障修法前已持有操作槍民眾的權益，民眾可在2020年6月12日至12月11日，攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地的警察分局辦理報備合法持有或自願繳銷。

警方統計目前國內查獲非法槍枝及槍擊案涉案槍枝，來源多以「操作槍」加以改造，顯示此類槍枝嚴重戕害社會治安，透過本次修法，將「操作槍」納入管制，能有效阻絕非法槍彈來源；依據槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1修正案，正式將「操作槍」納入槍砲彈藥刀械管制條例之列管範圍。所謂操作槍，係指外型、構造及材質與真槍相仿，並具有類似槍機、撞針及裝填子彈等裝置，足以改成具有殺傷力的槍枝。

▲民眾報備持有或自願繳銷「操作槍」流程。

警方表示，為保障修法前已合法擁有操作槍民眾之權益，設有法定6個月寬限期。在修法前已持有操作槍之團體或民眾，應自2020年6月12日起至12月11日前，攜帶「操作槍」及「身分證明文件」，至戶籍所在地之警察分局（民防組）辦理合法報備持有或自願繳銷。

金山警分局長趙家輝呼籲，如未能於2020年12月11日前完成報繳程序，依新修正條文，最高將可處新臺幣20萬元罰鍰，為避免受罰，民眾應儘速於期限內報備持有或繳銷；員警也將持續強力取締擁有非法槍枝、刀械之不法之徒，刨根溯源，打擊犯罪，嚴查嚴辦，保障民眾生命及財產安全。

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