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5月大早產男嬰兒啼哭不止　單親媽劇烈搖晃+拋接險出人命

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▲桃園市胡姓婦人今年7月間因5月大男嬰哭鬧不停，安撫無效後竟劇烈搖晃與拋接，導致男嬰出現四肢僵硬，胡婦送醫急救後才挽回一命。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市胡姓婦人今年7月間因5月大男嬰哭鬧不停，安撫無效後竟劇烈搖晃與拋接，導致男嬰出現四肢僵硬，胡婦送醫急救後才挽回一命。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市胡姓婦人獨自照顧3名幼兒，今年7月間因忙於家務，5月大早產男嬰疑似從床上摔落地板哭泣不停，胡婦安撫多時無效，竟以高舉上頭、拋接與多次劇烈搖晃，後來發現男嬰出現四肢僵硬趕緊送醫，醫護人員發現男嬰有腦膜下腔出血、雙眼視網膜出血等傷害，通報家防中心與警方，男嬰經急救後挽回一命，市府已另行安置；桃檢8日偵結，依家暴傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，39歲的胡姓婦人獨自照顧3名分別為3歲、2歲與5月大男嬰，其中男嬰為今年2月生且屬早產兒，今年7月21日下午4時許，胡婦忙於家務之際，男嬰疑似從床鋪上摔落地面不停啼哭，胡婦急忙安撫無效，竟以拋接方式欲停止男嬰哭鬧但無效，再以雙手抓握男嬰臀部，以水平懸空姿勢高舉過頭，以此方式反覆劇烈搖晃，後來發現男嬰四肢出現僵硬狀況趕緊送醫。

男嬰被送至林口長庚醫院急救，院方發現男嬰有雙側不同時期硬腦膜下腔出血、雙眼視網膜出血等傷害，疑似虐嬰案件，緊急通報桃園市家防中心、桃園市警局婦幼隊等單位。警方發現男嬰雖為7個月大，但體重僅6285公克，比正常同時期男嬰偏輕，除懷疑胡婦持續性凌虐男嬰，另涉及妨害幼童發育罪嫌，偵訊胡婦後依家暴傷害與妨害幼童發育罪嫌移送桃檢偵辦。

胡婦在檢方複訊時坦承有對男嬰拋接與劇烈搖晃，但否認對男嬰有凌虐傷害犯行，強調男嬰是早產兒，出生後體型比較輕，因同時照顧3名幼兒，心理壓力很大，男嬰啼哭當下，可能情緒失控才對男嬰有不當行為；檢方根據衛福部兒少保護區域統合中心提供個案評估報告，無法證明胡婦是否對男嬰有妨害發育之行為，檢方偵結依家暴傷害罪嫌將胡婦提起公訴。

桃園市府與家防中心事發後已將男嬰另行安置，另外2名幼兒則暫交胡婦親友代為照顧。

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