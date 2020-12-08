專挑小朋友隨機攻擊！桃園男毆打2名8歲童...撂倒11歲少年搶單車

▲桃園市葉姓男子今年5月起三度對兒童隨機攻擊，甚至徒手毆打少年並搶奪騎單車後逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

領有身障證明的桃園市葉姓男子，今年5月至7月間分別持安全帽或徒手向路過兒童、女童隨機攻擊，7月間甚至徒手推倒騎單車少年害受傷，還搶走單車逃逸，警方根據附近監視器循線逮捕葉男到案；葉男在桃檢複訊時坦承犯行，桃檢認為葉男連續3犯行明確，8日偵結從重依搶奪罪嫌將葉男提起公訴。

檢警調查，27歲的葉姓男子領有中度身障證明，遭指控在今年5月7日晚間9時50分在中壢區新生路上，發現8歲女童經過，突然持安全帽向女童頭部攻擊後逃逸，導致女童頭皮挫傷；7月31日下午5時37分，葉男在平鎮區延平路2段某超商，持黑色安全帽2次攻擊8歲男童頭部後逃逸，導致男童頭皮有挫傷等傷勢；7分鐘後，葉男又平鎮區育達路口，發現11歲男童獨自騎單車經過，葉男竟從後方將男童推倒，導致男童連人帶車摔倒受傷，葉男再趁機搶單車逃逸。

警方事後根據被害人報案，調閱監視器畫面循線逮捕葉男到案，葉男坦承犯行，訊後依傷害與搶奪等罪嫌送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，葉男坦承犯行不諱，根據警方提供監視器畫面截圖、被害人醫院診斷證明等證據，葉男則提出自己有中度身障證明；檢方認為葉男為成年人，偵結依搶奪罪嫌起訴，葉三度故意對兒童犯罪，建請法官依「兒童及少年福利與權益保障法」規定加重其刑，另葉男領有中度身障證明，也請法官妥適量刑。

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