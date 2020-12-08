桃園驚爆公園之狼！4度對同一夜歸弱女指侵　她悲泣：離我遠一點

▲桃宋男今年2月至9月間，在桃園市某公園連續對同一名夜歸弱女強制襲胸猥褻、指侵，路人發現惡行報警處理。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓男子今年2月間深夜在桃園市某公園向1名不認識女子搭訕遭拒，竟趁機襲胸，女子痛斥「不要這樣摸我」，宋男不顧女子反對指侵得逞，宋男食髓知味分別在5月、8月與9月在深夜等候女子下班，以相同方式強制猥褻、指侵，後遭路人察覺女子在路旁哭泣立即報警。桃檢8日偵結依強制性交、強制猥褻罪嫌將宋男提起公訴。

檢警調查，60歲的宋姓男子今年2月間某日晚間10時30分，在桃園市某公園發現女子獨自一人，藉故上去搭訕聊天，趁女子不備之際就伸狼爪撫摸襲胸，宋不顧女子斥責「不要這樣摸我」，變本加厲指侵得逞；同年5月間，宋男在凌晨零時許發現女子下班獨自夜歸，再度上前打招呼搭訕，女子雖閃避但仍遭宋男隔著內衣強行襲胸，女子推開宋男，宋竟稱「你不給我摸那你想給誰摸？」隨後不顧女子反對，繼續襲胸摸下體，並指侵得逞。

宋男食髓知味，今年8月間某日凌晨在同一處公園見女子獨自坐在機車上，宋男雙手阻止女子離去強行撫摸其胸部，甚至坐上機車後座對女子熊抱，強制襲胸猥褻得逞；9月5日凌晨零時許，宋男再度發現女子坐在機車上，徒手襲胸與撫摸下體，後經路人發現女子哭泣顫抖並痛斥「離我遠一點」，立即打電話報警處理，警方到場詢問後將宋男移送桃檢偵辦。

女子向檢方聲稱根本不認識宋男，但宋男屢次趁她下班夜歸時徒手強制猥褻、指侵，甚至刻意阻擋她離去等事實，檢方根據警方提供現場照片與路人指證等證據認定宋男涉嫌重大，宋則坦承犯行，檢方8日偵結，將他依強制性交、強制猥褻等罪嫌起訴。

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