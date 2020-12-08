切割福灣巧克力　嵜本SAKImoto Bakery下架聯名巧克力生吐司

▲嵜本SAKImoto Bakery下架聯名巧克力生吐司。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

本土品牌「福灣巧克力」董事長許峰嘉5年前曾性騷擾女實習，近期掀起抵制潮，而繼桂冠、Mister Donut下架相關商品之後，嵜本生吐司也宣布將下架台北101二店限定販售的福灣巧克力生吐司，之後會再研發新口味的限定生吐司。

「嵜本SAKImoto Bakery」台灣第二家分店「台北101二店」在7月16日正式開幕，除了極美自然吐司與極生奶油牛奶吐司2款招牌之外，也與世界巧克力大賽獲獎的福灣巧克力聯名推出台北101二店限定口味「福灣巧克力生吐司」，每週二販售，由於福灣巧克力性騷事件，嵜本生吐司也宣布下架福灣巧克力生吐司，明天起不再販售相關商品，未來會研發新的限定口味。

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近日網上瘋傳福灣巧克力許姓董座於企業飯店涉嫌性騷，強摸實習女大生，遭對方告上法院，並被依照妨害性自主罪判刑，事後許姓董座兒卻發文嗆聲其女大生「被品性（行）惡劣、私生活混亂、手上缺零用錢的問題學生婊，也被嗜血的媒體婊。太多剪接斷章取義扭曲事實，我們將採取法律行動。」不過再被告上法院且依照誹謗罪判刑，此性騷擾事件雖發生於2015年但近日卻於網上發酵，大批網友發起拒買活動，掀起不小討論。

針對桂冠火速切割一事，福灣稍早作出最新回應表示：「其實從12月初這件事情就處理中，才發了道歉聲明，在發聲明之前也就已經跟合作廠商一個一個打電話講，我們尊重每個廠商的決定，畢竟我們添了麻煩，要繼續合作我們很感激，終止合作我們也尊重。」

業者也表示此事件對於當時受害女大生「絕對是永久傷害，真的只能道歉再道歉。」不過全案在2016年已經判決，近期事件再被翻出，除了對女大生致上歉意外，也感激對方的理性發言，至於品牌後續動作仍在討論當中。

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