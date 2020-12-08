最美的生日！花蓮太子拉麵店老闆親自下廚　邀弱勢童共享慶生

▲▼花蓮市太子拉麵業者李文聖生日卻親自下廚，邀請弱勢學童享用晚餐，共同慶生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市太子拉麵業者李文聖12月7日過生日，雖然公休但店裡仍然座無虛席，原來他在生日這一天下廚做料理，邀請弱勢學童享用晚餐，以公益行善和學童們一起慶生。魏嘉賢市長應邀出席，還帶了蛋糕給李文聖一個驚喜，感謝他一連三年在特別的日子裡和孩子們共享快樂氛圍。





魏嘉賢7日晚上偕同社勞課長蕭子蔚及社福承辦人員詹志榮到太子拉麵，向受邀來用餐的中華飛揚關懷協會課輔班24位學童招呼問好，並向李文聖老闆致意感謝。花蓮縣議員魏嘉彥也到場肯定李文聖的善舉，他說，李老闆連續三年都會以這樣特別的方式來慶生，用他最擅長的料理請孩子們享用。現場也有花蓮知名主持人雷恩以魔術帶動現場歡樂氛圍。

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▲花蓮市長魏嘉賢為了給老闆一個驚喜，偷偷準備了一個蛋糕幫李文聖慶生。

魏嘉賢為了給老闆一個驚喜，也準備了一個蛋糕，利用活動的機會與大家一起幫李文聖慶生，再次感謝太子拉麵對於弱勢的照顧和關懷。

▲好玩又有趣的魔術及氣球表演。

原本計畫邀請藝人陳子強及魔術師小魔來花蓮為學童帶來歌唱、魔術及氣球表演，李文聖說，未料台鐵線路中斷，感謝雷恩支援，帶給孩子們歡樂。李文聖也向每年生日這一天來店裡讓他招待的所有小朋友表示，雖然現在的家庭生活可能遇到一些挫折，但他真心期盼孩子們長大之後，行有餘力時也能跟他一樣，用「自己的方式」來回饋社會，也感謝孩子們讓他有機會可以招待，讓他的生日更顯有意義。

▲魏嘉賢感謝太子拉麵對於弱勢的照顧和關懷並致贈感謝狀。

中華飛揚關懷協會是以兒少、家庭、長者為主要服務對象的社會福利型非營利組織，透過關懷、陪伴、服務行動與資源連結等方式幫助青少年解決生活問題並穩定家庭功能。應邀來享用太子拉麵大餐的小朋友都非常開心能被招待，還有好玩又有趣的魔術及氣球表演，讓這一天充滿了美好回憶。

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