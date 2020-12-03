國小生超霸氣生日排場！「5種零食擺滿桌」還有大餅　網驚：普渡？





▲桌上擺滿許多零食，還有兩個蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

相信不少八年級生在念小學時，生日當天會請爸媽買乖乖桶到學校請班上同學吃，能夠獲得許多同學羨慕的眼光，然而隨著時代轉變，現在已經不是乖乖桶的年代了，一名人妻貼出照片，班上的小朋友過生日擺「一整桌」的零食，有喝的還有吃的，許多網友看到後驚呆，「這是在普渡嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」貼出照片發文，只見桌上擺滿一堆零食，有果凍、餅乾、養樂多、零食綜合包等，還有超大的可愛造型蛋糕，想必這滿滿一桌要花費不少錢。她在文中寫下，「曾幾何時，小孩生日也是家長戰場？」不僅要比創意，還要比氣勢比豐盛度，越澎湃越厲害，已經不是一桶乖乖桶就可以解決的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼現在小學生生日排場超霸氣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，許多網友直呼「太誇張」，「太可怕了，做個手工餅乾去就好」、「以後會不會直接在學校開趴，吃『把費』」、「這就是不敢生的原因，同學有，你怎麼都沒有」、「慶生搞得跟普渡一樣」、「戰場在幼稚園就開始了」。

也有網友分享經驗，「還是都沒我爸媽猛，他們直接送一人一玩具給班上同學，重點是在20年前」、「我還記得以前國小的時候 我爸媽買了一個類似結婚蛋糕的那種超大！送去學校」、「我兒子是10寸蛋糕+麥當勞兒童餐一人一份，結果根本都吃不完，超浪費」。

但也有網友認為，這樣會影響小孩的價值觀，應該要抵制，「現在孩子價值觀偏差，不是每個家庭都能這樣買，這種作法只會讓孩子互相比較」、「幼稚園小孩根本不在乎也不懂排場，一切都是大人虛榮心作祟」、「價值觀偏差，有的其他小孩心理就會有問題只是看不出來」、「老師的問題，應該通報教育局，家長這樣作為會影響學生的價值觀」。