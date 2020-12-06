怨1/1生日超爛！元旦寶寶吐「5點辛酸」　苦主：12/30才是最慘

▲您的生日是幾月幾號呢？（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友列出5點心得直呼，「抱怨自己的爛生日1月1號，什麼叫全世界都在幫我慶祝？」但有苦主則認為，「12/30才是最悲慘！」

當事人近日在「爆怨1公社」臉書社團表示，1月1日生日「根本是全世界都在跟我搶位，第一，去哪裡都特別貴；第二，去哪裡都一堆人；第三，朋友沒空陪妳，要跟男友跨年；第四，學生時期都是連休，沒人記得妳生日；第五，生日禮物跟聖誕禮物只能選一個。」

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原PO哀嚎，「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，就想普通得好好地過個快樂的生日啊。」對此，其他網友紛紛留言，「我媽生日2/14……也是去哪人都爆滿！連出遊也困擾……而且還常卡農曆年…」、「生日常碰到過年的更慘。」

▼原PO感嘆1月1日生日很慘。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

有人則說，「我是213，也是生日禮物、情人節選一個。而且以前上班排假特難，農曆更慘，年初五開工了。」不少人則認為，「至少不是229四年一次」、「還好不是2/29。」

但有苦主替自己抱不平，「12/30才是最悲慘，大家都在等倒數，不然就是永遠都會被記成12/31生日，聖誕節已經花一筆就必須要省錢，省假留給倒數慶祝新年…還好我就沒在過生日了，天天都是我的生日！」另一人也說，「我12/30常被記到跨年，一堆人在跨年祝我生日快樂也很尷尬。」