女兒半夜尿急起床見血驚報案　鬱卒母喝悶酒自傷輕生...堅拒送醫

▲屏東縣內埔警分局內埔所警員唐丰昭、李智鈞趕往處理周姓婦人案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣周姓婦人因經濟困難，凌晨獨酌解悶，不料酒後卻拿水果割腕，女兒半夜想要如廁發現後，趕報緊報警，警方趕到勸阻並幫忙止血，在警方及家人苦勸下，她答應不再做傻事，對於自己行為造成警方困擾感到抱歉。

內埔警分局內埔所警員唐丰昭、李智鈞日前執行巡邏勤務時，獲報內埔鄉周姓婦女酒後鬧割腕，2員立即趕赴現場了解。

經了解，周婦近日工作上遭遇困難，經濟壓力讓自己喘不過氣來，與家人溝通常表達負面情緒，亦曾吐露輕生念頭。當日凌晨周婦獨坐臥房喝酒，一時情緒鬱卒，竟拿起一旁水果刀劃傷手腕，渠女兒半夜如廁發現異樣，立即撥打110。

警方趕抵後，先安撫她情緒，收下水果刀，避免再生意外，旋即連絡消防單位派遣救護人員協助，蘇女對於母親自殘行為感到難過，也擔心傷勢過重會危害生命安全，警方輕壓周婦手部止血，也勸說她珍惜生命，勇敢面對難關才是解決之道。

經警方及家人苦勸，她答應不再做傻事，對於自己行為造成警方困擾感到抱歉。周婦堅決表示不願就醫，經救護人員現場初步包紮傷口，已恢復理性，警方叮囑蘇女務必密切注意渠母舉止，避免再發生意外。

分局長蔡耀順肯定唐、李兩員耐心勸阻周婦並協助包紮阻止憾事發生，值得同仁學習；更呼籲民眾，面對困難應尋求正當管道協助，或撥打安心專線1925（依舊愛我）求助。

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