小倆口約會…竟遇狼警勒索近萬「強逼她吞吐」！下令車震錄全程

▲這對情侶事後氣憤報案投訴，2名涉案員警已遭到逮捕。（示意圖／取自免費圖庫pexels，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一對20多歲情侶4日深夜在車上約會，期間遇上巡邏員警。但沒想到這居然是一連串恐嚇脅迫的開端，員警先是金錢勒索，在壓著男方至銀行領取近台幣萬元遮羞費的同時，非禮女方且要求口交，接著甚至下令2人車震並錄影拍攝。當局現已針對涉案員警展開調查。

中國報報導，這對情侶已訂下終身，互為未婚夫妻關係，男方21歲、女方20歲，2人4日晚間10時45分在車上約會，被巡邏員警攔停。只不過，2名員警以幽會為由要求給遮羞費，否則會把他們送至宗教局處置。

但因21歲男子身上並無現金，其中一名員警駕車押著他前往銀行領錢，拿走1250令吉（約新台幣9300元）遮羞費；與此同時，20歲女子被另名警察非禮，甚至遭脅迫替對方口交。在這一切結束後，員警還命令2人脫光衣服，在車內發生性行為，把這段過程錄影拍下。

事後這對情侶氣憤報案投訴，當局現已針對此事展開刑事調查，2名涉案員警已遭到逮捕。

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