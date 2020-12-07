7歲兒患「亞斯伯格症」　買餐送回收婦喊加油！父淚：他是我寶貝

▲兒子的貼心懂事讓原PO很欣慰。（示意圖／取自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名父親指出，家中七歲的兒子患有「亞斯伯格症」，在生日當天遇到一名撿回收的婦人，兒子看到後貼心的想請他買一份餐點給婦人，在過程中還照顧到婦人的自尊心，離開前還跟婦人說「加油」，他在一旁看得很感動，內心感到很驕傲，也希望大家可以有多一點的溫暖和愛，對待亞斯伯格的孩子。

該名父親在臉書「爆廢公社二館」發文，兒子生日當天想吃麥當勞，因為吃不完便打包帶走，在回家路上看到一名在撿回收的婦人，兒子轉頭對他說「爸爸我吃飽了，阿嬤好可憐，可以把沒吃的餐點給阿嬤吃嗎」。原PO立刻拒絕，並藉此機會教育兒子，「我們再進去買一份給阿嬤，因為這份是我們吃剩下的，這樣不禮貌」。

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隨後兒子將新買的餐點送給婦人，對方看到後一直說「謝謝」。這畫面讓原PO非常感動，「讓我這個除了新婚晚上咬棉被流淚之後，都沒掉眼淚的我，都快掉下男兒淚了」，離開前兒子還跟婦人說「要加油唷！」

▲兒子小小年紀卻有擁有如此成熟的想法。（示意圖／取自pixabay）

兒子走回來時，原PO看到他手髒髒，便問「要不要洗手？」沒想到心思細膩的兒子卻說「等阿嬤走遠，不然會傷害到阿嬤」。小小年紀就有如此成熟的言論，懂得同理他人，讓原PO感到很驕傲，「我知道亞斯伯格沒辦法根治，但始終相信確診歸確診，父母的陪伴以及教育更是重要的」。

在原PO心裡，兒子就是最棒的，「當我開始找資源的時候，問了親戚們有些就是看笑話，但是我想跟你們這些親戚說，現在這個孩子，正常積極的接受治療，這個才七歲的孩子，他不只有愛心，甚至貼心到你們整天寵出來的孫子，永遠都比不上的」。

兒子成熟貼心的舉動，讓許多網友為之動容，「爸爸媽媽必定也是良善之人，才能把寶貝的特質誘導出來」、「這樣教孩子真是太棒了」。但也有網友歪樓笑說，「您對孩子的教育非常成功， 但我還是比較關心，咬棉被流淚那一段的故事」、「新郎咬棉被才是重點」、「所以為什麼你新婚之夜要咬棉被？」