逼簽婚前協議！女友媽「男方負擔所有支出」　神扯條件曝光被罵爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友和3年女友已論及婚嫁，怎料女友媽竟逼他簽婚前協議書，內容不乏「支出全由男方負擔」、「女方收入男方不得使用」等，對此他並不想妥協，而女方家也態度強硬，讓他相當苦惱。

男網友在「靠北女友」娓娓道來，他與女友交往3年，期間就曾聽女友說過，是母親獨自撫養她，一直到她12歲才改嫁，所以她非常聽媽媽的話，而繼父則是辛苦的老實人。

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最近，他們開始討論婚事，沒想到女友媽竟拿出一張婚前協議書要他簽名，說是參考網路上建議的，但主要是為了女兒著想，希望他能體諒。

協議書中提到，「待男女雙方結婚後，所有支出由男方全額負擔」、「女方工作收入歸女方所有，男方不得要求使用」、「婚後女方可共享男方名下財產，離婚後亦可得到一半權益」，同時還包括生子、搬家等多項條件。

看到種種離譜的要求，男網友當然不可能接受，也要女友回家跟母親溝通，結果對方秒打悲情牌，直呼「媽媽在遇到繼父以前養我真的很辛苦，現在也只是希望給我多一點保障。」

聞言，原po忍不住反問她，「所以妳覺得合理嗎？」當下女友趕緊解釋，這只是要讓媽媽安心，婚後不會真的這樣做，希望他能理解、並相信自己。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

後來，男網友把協議拿給母親看，他母親也針對協議進行一番合理修改，再由他交給女方，原以為事情不了了之，怎料雙方家長見面時，女友媽又把協議拿出來，強調「只是怕女兒遇到不負責任的男人，絕對不是要騙我的錢，沒有這個意思。」

一席話讓他媽媽忍無可忍，嗆辣回應「要嘛不簽，要嘛照我的版本，妳怕妳女兒碰到不負責任的男人，我也怕我兒子碰到水性陽花、愛慕虛榮的女人。」最後，雙方不歡而散，原po母親更勸他放生，「年薪160幾萬不需要娶一個擺明想當少奶奶的女人。」

對此，網友們紛紛回應，「我媽開出這種條件，我肯定先翻臉，為什麼她還拿出來討論？不分等死嗎」、「不該用條件來約束婚姻！怕東怕西就不要結最好」、「放下。10年後你會感謝你自己」、「差點以為是簽生死狀」、「這種結完就準備離婚了」。

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