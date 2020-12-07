　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逼簽婚前協議！女友媽「男方負擔所有支出」　神扯條件曝光被罵爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新娘,婚禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友和3年女友已論及婚嫁，怎料女友媽竟逼他簽婚前協議書，內容不乏「支出全由男方負擔」、「女方收入男方不得使用」等，對此他並不想妥協，而女方家也態度強硬，讓他相當苦惱。

男網友在「靠北女友」娓娓道來，他與女友交往3年，期間就曾聽女友說過，是母親獨自撫養她，一直到她12歲才改嫁，所以她非常聽媽媽的話，而繼父則是辛苦的老實人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最近，他們開始討論婚事，沒想到女友媽竟拿出一張婚前協議書要他簽名，說是參考網路上建議的，但主要是為了女兒著想，希望他能體諒。

協議書中提到，「待男女雙方結婚後，所有支出由男方全額負擔」、「女方工作收入歸女方所有，男方不得要求使用」、「婚後女方可共享男方名下財產，離婚後亦可得到一半權益」，同時還包括生子、搬家等多項條件。

看到種種離譜的要求，男網友當然不可能接受，也要女友回家跟母親溝通，結果對方秒打悲情牌，直呼「媽媽在遇到繼父以前養我真的很辛苦，現在也只是希望給我多一點保障。」

聞言，原po忍不住反問她，「所以妳覺得合理嗎？」當下女友趕緊解釋，這只是要讓媽媽安心，婚後不會真的這樣做，希望他能理解、並相信自己。

▲情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

後來，男網友把協議拿給母親看，他母親也針對協議進行一番合理修改，再由他交給女方，原以為事情不了了之，怎料雙方家長見面時，女友媽又把協議拿出來，強調「只是怕女兒遇到不負責任的男人，絕對不是要騙我的錢，沒有這個意思。」

一席話讓他媽媽忍無可忍，嗆辣回應「要嘛不簽，要嘛照我的版本，妳怕妳女兒碰到不負責任的男人，我也怕我兒子碰到水性陽花、愛慕虛榮的女人。」最後，雙方不歡而散，原po母親更勸他放生，「年薪160幾萬不需要娶一個擺明想當少奶奶的女人。」

對此，網友們紛紛回應，「我媽開出這種條件，我肯定先翻臉，為什麼她還拿出來討論？不分等死嗎」、「不該用條件來約束婚姻！怕東怕西就不要結最好」、「放下。10年後你會感謝你自己」、「差點以為是簽生死狀」、「這種結完就準備離婚了」。

►修復敏感性牙齒

ET快訊
快訊／TWICE成員確診新冠肺炎
打炒房！央行公布4大新措施限制貸款
陳文茜中天主持15年節目！錄完最後一集「工作人員哭一片」
游否希遭控騙錢！2萬6業配破局「不退款＋封鎖」
趙斗淳68歲做1000個伏地挺身　獄友爆：他性慾強「聽到聲音
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國泰航空即起提供旅客免費新冠肺炎保險　涵蓋檢疫津貼、醫療費

「7顆球沒賣掉」剩幾顆！「小一數學題」老師也懵了：猜不到...

幸福拾光華麗「燈」場　夏卡爾愛與美的專賣店巡迴特展

被歲月狠甩一巴掌！她5年沒回家「爸媽1舉動」秒鼻酸：真的老了…

萬人血清調查被認違法　台大公衛很遺憾：內部要開會尋求共識

萬人血清調查違法將開罰　彰化衛生局：收到公文再正式說明　

最負盛名的全球環境獎　成大為台灣唯一受邀TEP提名單位

去年今天剛完婚！28歲媽生前最後一句「妹妹誰在顧？」　夫秒淚崩

逼簽婚前協議！女友媽「男方負擔所有支出」　神扯條件曝光被罵爆

萬人血清調查確定違法　台大公衛、彰化衛生局最高可罰百萬元

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

李翊君《永遠永遠》《愛不釋手》金曲連發　黃子佼放「34年前錄音帶」：唱歌也不怎麼樣

國泰航空即起提供旅客免費新冠肺炎保險　涵蓋檢疫津貼、醫療費

「7顆球沒賣掉」剩幾顆！「小一數學題」老師也懵了：猜不到...

幸福拾光華麗「燈」場　夏卡爾愛與美的專賣店巡迴特展

被歲月狠甩一巴掌！她5年沒回家「爸媽1舉動」秒鼻酸：真的老了…

萬人血清調查被認違法　台大公衛很遺憾：內部要開會尋求共識

萬人血清調查違法將開罰　彰化衛生局：收到公文再正式說明　

最負盛名的全球環境獎　成大為台灣唯一受邀TEP提名單位

去年今天剛完婚！28歲媽生前最後一句「妹妹誰在顧？」　夫秒淚崩

逼簽婚前協議！女友媽「男方負擔所有支出」　神扯條件曝光被罵爆

萬人血清調查確定違法　台大公衛、彰化衛生局最高可罰百萬元

韓國流行「全息玫瑰花」永不凋謝！散發彩色霓光超夢幻　加LED燈閃爆

中天聲請假處分被駁回　總統府：尊重司法不評論個案

渣男入獄前約砲逼「陪到最後一天」　正妹收床照崩潰提告

新北市圖閱讀服務獲ISO認證　互動多元接軌國際標準獲肯定

「大到不能倒」銀行5+1！一銀也傳上榜　與5大銀行並肩

纏綿過程全被錄！小王還上傳YouTube　人妻崩潰「同事全看光」

《3國智》主持群搶64萬獎金　阿Ken爆：納豆睡著還握一疊鈔票

「132大法」3個月狂減12公斤　張震光頭激瘦模樣曝光　

長春集團捐百萬消防衣　張麗善：目標明年消防員都有第二套

快訊／台中貓羅溪3釣客落水！1失蹤1命危　警消急救援

生活熱門新聞

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

首波冷氣團？入冬最低溫時間曝　今大雪北北基宜防豪雨

三款紅標米酒分不清　　網推：這瓶最香

青山宮遶境嗨整晚！林昶佐「爽了一整天」被灌爆

高雄男丟22根菸蒂罰26K！被老婆罵翻…將申訴

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

点爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！

青山宮鞭炮炸到隔天7點！居民崩潰

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

好東西都在南部生產　網：台北憑什過比較好

網推北部「宮廟清流」連陣頭都嘸：觀念進步

鄉民推1科系「比醫牙CP值高」：民間版公務員

「印尼境外移入」超過美國！　估治療費用恐破

更多熱門

相關新聞

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

軍人給人的印象往往是刻板、嚴肅，絕大多數時間得待在營區執行任務。一名男網友指出，弟弟是職業軍人，每天生活都過得很規律，早八晚五還有週休二日，月薪5萬6000元，做滿20年還有終生俸可以領，這麼優渥的待遇，大家卻都不願意去，他因此好奇詢問，「為何大家都不去當兵？」

包吃包住月薪7萬！他想放棄「選跑船」領13萬

包吃包住月薪7萬！他想放棄「選跑船」領13萬

誰敢不去？網見「閻王府」嚇：有孟婆湯嗎

誰敢不去？網見「閻王府」嚇：有孟婆湯嗎

16年兄弟結婚秒匯1萬2！　他吐1原因網看傻

16年兄弟結婚秒匯1萬2！　他吐1原因網看傻

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

關鍵字：

女友媽婚前協議結婚薪水夫妻財產

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

Grace撞爛阿翔新車！

台股破14000！他投資5檔全賠破30%

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面