粉色小熊出沒！1y3m弟逛超商「忽停好幾拍」　歪頭一看萌翻網

▲小男童變身「粉色小熊」。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

小朋友本來就很可愛了，穿上毛毛的外衣、變身成小熊更是可愛到不行！一名媽媽PO出照片表示，「夜晚溜達熊！」只見小男童搖搖晃晃地往前走，彷彿在探索新世界，不少網友看到後，都被萌翻，直呼「這枚酒醉的！我要抱緊處理」、「超可愛的」、「害我也想買一件了」。

這名媽媽在「爆廢公社二館」上PO文表示，最近天氣轉涼，晚上更要注意保暖，所以帶著寶貝兒子出門時，「直接套這件！冷冷的夜晚，來可愛一下大家。」從她PO出的影片可以見得，小男童打扮成粉色小熊，搖搖晃晃地走進超商內，途中還不時停下腳步，東看看、西找找，模樣可愛極了！

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影片曝光後，不少網友都留言回應，「怎麼這麼可愛啦」、「好想抱緊處理」、「也太可愛！加上配音萌翻了」、「以後我一定買迪士尼給小孩穿」、「我們家是小猴子」、「太可愛了啦！這要去哪買」、「怎麼可以那麼可愛，想抱走」、「想買一件給兒子」。

媽媽也向《ETtoday新聞雲》記者透露，除了小熊裝外，之前還曾把兒子打扮成「怪獸電力公司」的毛怪。1歲3個月的小男童在草地上緩慢前進，不時還抬起頭來、對著鏡頭傻笑，可愛的模樣實在太犯規！