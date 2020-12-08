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貧婦掏1元湊不出便當錢！暖男乾脆一起結「再塞500元」萬人看哭了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

流浪漢,街友,遊民（圖／記者季相儒攝）

▲原PO暖舉讓阿姨不禁感動落淚。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

這麼暖的人真的不多了！一名男網友日前到超商買東西，結帳的時候看到前面是一位阿姨，對方看起來似乎餓很久了，但拿了一個便當，身上掏出來的卻都是1元，而且錢好像還不夠。原PO於是直接跟店員說一句話，接著還塞了「一張紙」到阿姨手上，做完善事就離開。其他人紛紛被暖哭「帥炸了！」

這位男網友在《爆廢公社二館》表示，當時一位歐巴桑排他前面，「看起來應該餓很久了，買了一個便當，全身掏出來的全是1元硬幣」，而且錢看起來似乎還不夠。原PO於是一個往前，直接跟店員說「一起的，一起算」，順勢再拿了一瓶飲料給阿姨。

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男網友暖舉不僅如此，「結帳後，我把身上剩下的500元拿給她，說了一句『阿姨，妳要保重嘿……』。」然後就轉身離開超商驅車走人，「開車時……我心裡一直有種說不出的感傷。」最後他還用hashtag分享自己的心境「#五百沒很多」、「#但可以救急」、「#你我皆可辦到」、「#心存善念」，更透露「#我離開時看到阿姨哭了……」

便當。（圖／記者趙于婷攝）

▲對三餐不定的人來說，每一份便當都是珍貴的。示意圖，與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）

貼文一出，吸引1.5萬人按讚，許多網友都直讚感人，「雪中送炭最可貴」、「謝謝你在這個寒冷的天氣，用你的行為又溫暖了一個人」、「謝謝你的善心，你一定會找到好女友跟好車位」、「樓主一生上廁所都有紙」、「有一種人的帥，是發自內心的帥」、「想像當時的帥度破表」、「還以為是阿姨我不想努力系列。」

就有過來人忍不住感慨，「遇過幾個了，這小島就是平行世界，朱門酒肉臭，路有凍死骨」，說他上次在西門町是看到翻垃圾桶找食物的人，於是就買了一塊雞排請對方吃，「請他吃雞排還超有禮貌，找的錢想還我」，他則是回一句「留著吧，希望能帶點幸運給你」暖炸。

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