收到喜帖誰敢不去？網見「閻王府」嚇到漏尿：第一道就孟婆湯

▲「閻王府喜宴」意外吸引網友目光。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

在台灣，若有新人宴客，會場通常都會在看板上標明雙方姓氏，讓賓客能夠輕鬆辨認，也免於跑錯場。一名網友日前PO出照片，從畫面中可以發現，有對新人的姓氏相當特別，湊在一起正巧變成「閻王府」。而照片曝光後，立刻引發熱議，不少網友笑稱，「滴了好幾滴尿」、「第一道菜，先上個孟婆湯」。

這名網友在「爆廢公社二館」上發文驚呼，「這個喜宴有點狂！」從他PO出的照片可以發現，會場一共辦了2場聯姻和3場喜宴，分別為「蔡傅府聯姻」、「王唐府聯姻」，以及「穆張府喜宴」、「閻王府喜宴」、「林蔡府喜宴」。

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會場通常都會將新人的姓氏合寫在看板上，前為男方姓氏，後為女方姓氏。而會場內其中一場喜宴，因男方湊巧姓「閻」、女方姓「王」，因此合稱「閻王府」，意外吸引不少網友關注，覺得相當有趣、特別。

▲許多新人都會宴客。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

許多網友都留言回應，「接待的是牛頭馬面嗎」、「難怪排中間」、「故意的吧～兩邊的家長應該都很開明」、「閻王府耶！吃喜宴還可遊18層地獄一回唷」、「啊有鍾馗還是孟婆嗎」、「閻王！這個收到請帖誰敢不去」、「最後一道不就孟婆湯」、「隔壁棚：閻羅府」、「來頭不小，所以排在C位」、「我覺得高曹、謝洪、楊魏、高萬、胡藍、柯連、廖錢、廖連這種組合比較好笑」。還有網友表示，「很在意幕（穆）張很正常嗎？」據了解，日本有一車站名為「幕張站」，由於音同，所以也相當引人注目。

此外，有網友好奇「聯姻跟喜宴差在哪？」對此，就有內行人解答，「喜宴：單純結婚宴客；聯姻：代表有相關工作、企業結為親家」。據悉，聯姻為「兩家族因子女合婚而結為親家」，喜宴則指「結婚時招待親朋好友的宴席」，兩者意義稍微不同。