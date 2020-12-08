台南凌晨「神秘白貨櫃車」壓馬路！超長破50公尺　路人傻眼

▲台南「神秘貨櫃車」凌晨行經中華北路，全長超過50公尺。（圖／翻攝自台南爆料公社／網友Lin Feng Yi）

網搜小組／柯沛辰報導

台南市北區中華北路一段8日凌晨驚見一輛超長貨櫃車，看傻不少用路人。稍早照片、影片曝光後，引起網友熱烈討論，還有人猜測是國軍機密飛彈武器，更添神秘氣息。

原PO在臉書社團「台南爆料公社」發文表示，「繼上次的大砲之後，這次又是什麼呢？」影片中可見，一輛曳引車清晨行駛在馬路上，拖著長約50多公尺的白色貨櫃，後方還有一輛銀色廂型車緊緊跟隨，並從副座伸出指揮棒，協助現場交管。

▲貨櫃長度超過數間店鋪，令人嘆為觀止。（圖／翻攝自台南爆料公社／網友Lin Feng Yi）

許多台南人看完紛紛驚呼，「好長，怎麼停紅綠燈」、「閃遠就對了，撞到賠不起的」、「台灣的GDP」、「阿姆斯特朗旋風砲」、「傻呼呼的，整個展開後是一間IKEA」，還有人猜測「行動豪宅」、「洗滌塔」、「部署在台南的飛彈」、「核彈發射井」、「變裝後的柯博文」。

其中，也有內行網友研判，「洗滌塔」、「應該是精密機台，車廂是防震的」、「晶圓科技機器」掀起熱議。

▼貨櫃車後方有一輛休旅車隨行，並協助指揮交通。（圖／翻攝自台南爆料公社／網友Lin Feng Yi）