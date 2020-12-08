「4生肖」年底財運狂拉尾盤！　Top1尾牙最大獎就是他

▲4生肖年底財運超旺。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

2020是許多人公認最悲慘的一年，所幸只剩下不到一個月時間，就要邁入新的一年，不過在這風風雨雨的2020最後一個月裡，還是有些好事發生。清水孟國際塔羅小孟老師在《三立新聞網》中指出，有4生肖在12月只要全力衝刺，就有機會拉尾盤，甚至還會有貴人相助，只要好好把握，就能在年關前、尾牙時財運大爆發。

Top4 屬羊

屬羊的朋友在年底最後一個月，可利用理財方式讓荷包累積更多錢財，只要穩定投資都會有好的收益進來。但要特別注意不要隨便聽信別人意見而做一些奇怪的投資，一定要事先多做評估再進行。

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▲屬羊的人雖然不是一夜暴富，但穩定投資可以積少成多，帶來可觀錢財！（示意圖／取自Pixabay）

Top3 屬狗

屬狗的人近期財運大開，若你是從事業務方面的工作，會因為人氣大漲而業績攀升。投資方面適合以錢滾錢的方式，會讓你賺到荷包滿滿笑開懷，建議可投資龍頭類股，或者多觀察新興市場方面的投資標的，有逢低買進的機會。

Top2 屬兔

屬兔的朋友最近在財運方面比一般人還要好，同時會有追尋更多機會與副業的想法不斷出現，現在你的心願全被老天爺聽見了，開始啟動你們超旺的財運之門，不但會出現與自己工作結合的機會，只要過去你有在努力充實自我的人，將會出現不錯的副業合作關係，也就是說機會是給準備好的人。

▲屬兔的朋友最近開始啟動超旺的財運之門。（示意圖／pakutaso）

Top1 屬龍

屬龍的朋友近期偏財運大爆發，可能有意想不到的偏財進來，像是中發票大獎，刮刮樂、彩券中獎，甚至在尾牙時抽中頭獎。小孟老師提醒，屬龍的人現在所擁有的好運，可是來自你前世的福報，或是今生善行累績的功德，如果你想延續這份幸運，就要常做好事唷。工作方面，在12月會有想要開拓新局面的想法，也因為有這份上進心以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助，讓事業和財運都雙雙提升，可說是風生水起，運勢相當不錯。

▲屬龍的人近期偏財運大爆發，可買張刮刮樂、彩券試試。（圖／記者李毓康攝）