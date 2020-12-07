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史上最大「破財潮」！12月將逢投資危機...命理師警告：4星座要小心

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▲▼賠錢,慘賠,股市。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲4星座在2020最後一個月容易有破財，投資要謹慎小心。（圖／取自免費圖Pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

2020是許多人公認最悲慘的一年，連《時代》雜誌在5日公布的最新一期封面上，都打上一個巨大的紅叉，並註記解釋「2020年最糟糕的一年」。所幸剩不到一個月時間就將邁入新嶄新的一年，不過，先別鬆懈太早，因為清水孟國際塔羅小孟老師在《三立新聞網》指出，12月適逢史上最大「破財潮」，有「4星座」在投資理財方面要格外注意，以免小心破財。

Top4、雙子座

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雙子座的人近期若有合夥打算或有新合夥人加入，務必要精打細算，必須要弄清楚雙方的資產如何分配，如果沒有處理好這些，很容易與人發生財務上的糾紛。另外，在投資上也要多加謹慎小心。

▲工作不順心，恐面臨週轉不靈的困境。（圖／取自免費圖庫Pxfuel）▲健康問題導致開銷增加，進而造成「破產」的可能性。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲雙子座的人近期容易與人發生財務上的糾紛，要小心為宜。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

Top3、魔羯座

魔羯座的人對金錢的投資常有一套「獨道見解」，可能會認為投資很簡單，但衝動投資後常會發現跟當初想的不一樣，導致金錢損失。小孟老師建議，魔羯座的民眾對金錢投資應該要更實際一點，最好能養成記帳習慣，弄清楚金錢流向，這樣才不會導致亂花錢而大傷荷包的狀況出現。

Top2、雙魚座

雙魚座的人在新的一年一定要多留意市場上的變化，尤其是有投資股票或基金的雙魚們，不要只知道一股腦地投錢進去，而不在實際面上做一些評估與檢視。雖然「盲目」投資不會損失太大的金錢，但還是要多多謹慎為宜，以免損失越滾越大。

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲魔羯座的人最好能養成記帳習慣，弄清楚金錢流向。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

Top1、牡羊座

牡羊座的人在近期要多花一些時間來評估手上的事情，因為近期容易有「事情多但錢不平衡」的現象，因此可會有想要多賺點錢的想法，近而想嘗試一些投資。但切記，在面對不了解的投資標的物時，千萬不要衝動去做，以免投資不成，反造成更大的損失。

▲知名星座專家小孟老師。（圖／翻攝自Facebook／小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

▲知名星座專家小孟老師。（圖／翻攝自Facebook／小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

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