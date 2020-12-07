移工染疫醫療費全民付？　鄭運鵬FB拿《傳染病防治法》解釋

▲立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

近期外籍移工境外移入案例頻傳，治療費用恐怕破億，引發外界質疑，為何是政府幫忙支付醫療費用。對此，民進黨立委鄭運鵬在臉書發文解釋，並搬出《傳染病防治法》第44條讓網友明白，強調「請大家不要因為疫情再起而歧視移工朋友」。

鄭運鵬今（7）日在臉書以「移工染武肺，為什麼是政府出錢治療？！」為題發文說，首先一般疾病不管牙痛、皮膚病、甚至會致命的癌症及罕見疾病，患者都可以選擇不要治療，「即使有生命危險，國家也不能把你強制就醫」。

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他進一步解釋，但「法定傳染病」是會傳染他人、甚至影響國家安全的特別事件，在《傳染病防治法》和《武漢肺炎特別條例》裡，就能授權政府把患者強制隔離治療，「權力義務要對等，所以費用當然是隔離患者的政府要負擔了！」

最後，鄭運鵬也說，外國人在一般國家也是如此以國民對待，不然就是不得入境，並強調移工們也不想染病，台灣也不是特別慷慨，是因為這是立法授權政府的負擔範圍了。最後他呼籲民眾「請大家不要因為疫情再起而歧視移工朋友」。

根據《傳染病防治法》第44條，第一類傳染病病人，應於指定隔離治療機構施行隔離治療；第二類、第三類傳染病病人，必要時，得於指定隔離治療機構施行隔離治療。

法條還提到，第四類、第五類傳染病病人，依中央主管機關公告之防治措施處置。主管機關對傳染病病人施行隔離治療時，應於強制隔離治療之次日起3日內作成隔離治療通知書，送達本人或其家屬，並副知隔離治療機構。第一項各款傳染病病人經主管機關施行隔離治療者，其費用由中央主管機關編列預算支應之。

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