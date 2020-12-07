車禍結局神展開！他送醫「險半路認兄弟」太巧合　網嗨喊：在一起

▲一場車禍意外找到一段奇妙緣分。（示意圖／123RF）



記者黃可昀／綜合報導

不慎與陌生駕駛發生擦撞，送醫後才意外發現，對方的名字竟然只和自己差1個字，不說還以為兩人是親兄弟！一名李姓男子昨晚發生車禍，他和對撞的當事人一起送醫，直到要離開前才發現，2個人都姓李，更巧的是連名字第二個字都一樣，「這也太巧合的緣分了吧！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他和另一名駕駛雙雙送醫後，護理人員、警察都不約而同問他們「是兄弟嗎？」當下他聽得一頭霧水，明明和對方長得不像，而且兩人素未謀面完全不認識，為何旁人都懷疑他們是兄弟？

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▲車禍遇到名字差1個字，被誤認兄弟。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



雖然很困惑但也沒多想，雙方待在醫院檢查傷勢並做筆錄，警方在單據寫下2人姓名，他一看才恍然大悟，原來他和對撞的駕駛名字都叫「李昀X」，「這也太巧合的緣分了吧！差一個字而已XD」也難怪所有人都誤會他們有血緣關係，實在是個神奇又難忘的經驗。

網友紛紛回應，「緣分讓你們在一起」、「都到醫院了順便驗一下是不是兄弟吧」、「超酷～而且昀又不是太普遍的字」、「警察說：你們兩兄弟別鬧了啦」、「我上個月被撞，跟撞我的人電話後三碼也一樣，照賠無誤」、「我在急診遇到車禍那位名字和送他來醫院的救護車司機同名同姓，然後已經覺得很巧合了，來一個警察要幫他寫筆錄的也是同名同姓的。」