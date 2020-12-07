彰化萬人血清調查違法　王惠美：「台大公衛主導」衛生局協助篩檢

▲王惠美表示，由台大公衛主導彰化萬人血清調查。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化萬人血清健檢調查證實一般社區民眾的感染風險非常低，但疑似未通過倫理審查委員會（IRB）遭到檢舉，衛福部7日證實，調查小組已完成程序審查，確認彰衛與台大公衛研究團隊均違反人體研究法，將開罰最高100萬元；縣長王惠美對此表示，此係由台大公衞所主導，衞生局只是協助安排篩檢工作。

衛福部醫事司司長劉越萍7日受訪時證實，調查小組已完成審查程序，確認無論是彰化縣衛生局或台大公衛學院，都違反人體研究法，可由事業主管機關對機構裁處10萬以上、100萬以下罰鍰。台大公衛學院將由主管機關教育部開罰，彰化衛生局則由衛福部進行裁罰，目前細項都還在做內部審核，預計2周內公布結果。

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彰化縣長王惠美下午回應，萬人抗體血清篩檢一事，係由台大公衞所主導，衞生局為協助安排篩檢工作，因此所罰依據並不淸楚；她強調，當初縣府受託執行「萬人抗體血清」調查，重點是要維護全民健康，協助醫療學界更瞭解「新冠肺炎」的盛行趨勢以及危害性，目前中央裁罰的具體內容還不明瞭，待收到公文後，再研議是否提起行政訴願。彰化縣衛生局稍早表示，目前還沒正式收到公文，等正式收到公文再對外說明。

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