　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車環島第1天！出發不到20分鐘「先吃紅」　網笑：見紅大吉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台灣風景照,台東,墾丁 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台灣景色優美，環島台灣是許多熱血年輕人的夢想。（圖為貓鼻頭／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

騎車環島台灣是許多熱血年輕人的夢想，甚至把它視為人生必須一次的旅行清單，一名網友日前和好友們一起騎機車環島，沒想到開始不到20分鐘，馬上就被開了一張罰單，一旁的好友還幸災樂禍比YA拍照。網友看完照片後笑翻，還提議「可以收集每個縣市一張罰單」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，和三五好友們展開為期7天的「機車環島」旅行，沒想到出發不到20分鐘，馬上就被警察攔下，「開始不到20分鐘先吃一張罰單，真的會笑死我」。照片中，一名好友雙手比YA開心拍照，另一旁警察正在一一開罰單，強烈對比的畫面，看起來十分逗趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼臨檢,交通隊,違規,罰單,摩托車,機車,警察,交通警察。（圖／記者周宸亘攝）

▲一群人才剛出發不到20分鐘，就被警察攔下。（示意圖／記者周宸亘攝）

雖然原PO沒有說明為何被開單，但眼尖的網友認出該地點，並指出那裡很容易違規，「估計是未兩段式左轉不然就是騎到禁行機車」、「從花壇南下第一張」、「那個點生意超好的、「花壇中彰下來闖紅燈嗎」、「中彰下花壇沒有兩段式左轉」。

貼文貼出後，網友們全笑到瘋掉，「國家會感謝你的」、「爭取全省每一縣市的罰單都有」、「收集全台各縣市罰單，可以免費再環島一次」、「後續改成每個鄉鎮收集罰單集郵之旅」、「這樣環島才歡樂，有帥氣認證紀錄」、「貼在車上，一路保平安」、「好的開始，是成功的一半！快結束前別忘記也來一張，正所謂有始有終」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
iPhone12 5G多快？他驚嘆「比4G快4倍」…耗電實測
快訊／流感疫苗不良事件通報4死　陳時中19:00開記者會說明
8歲許老三逛街買項鍊...小S問價錢「給我跪祖先」氣炸
18歲就能申請青安房貸！利率降至最低1.4%
新北女騎Ubike　被搶包包還慘遭性侵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「小魔女DoReMi」商品售完不補　粉絲譙：才剛開展...網路賣6倍價

工作忙疲累...34歲教授開車等紅燈常打盹　醫嘆：須終身洗腎

台灣山毛櫸美景爆人潮！太平山平日增加翠峰景觀道路動態管制

快訊／流感疫苗不良事件通報4死　陳時中19:00臨時記者會親說明

台鐵斷軌案懲處　林佳龍：局長說「會負責」一併列究責範圍

OL「錢包神護體」防刮傷！朋友全驚呆：光看就累　網笑破盲點

送包裹「號碼顯示暗黑5字」　客嚇拒接！快遞妹心累：有緣才配送

魏瓔珞穿越版！高雄女治背痛尋秘方　「水煎草烏」1帖下肚險死

彰化戰備道品質堪比「國際機場跑道」　6hrs內能完成戰機起降需求

給長輩白天的家！籌建偏鄉日照中心...張鈞甯「不拿分文」暖心勸募

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

「小魔女DoReMi」商品售完不補　粉絲譙：才剛開展...網路賣6倍價

工作忙疲累...34歲教授開車等紅燈常打盹　醫嘆：須終身洗腎

台灣山毛櫸美景爆人潮！太平山平日增加翠峰景觀道路動態管制

快訊／流感疫苗不良事件通報4死　陳時中19:00臨時記者會親說明

台鐵斷軌案懲處　林佳龍：局長說「會負責」一併列究責範圍

OL「錢包神護體」防刮傷！朋友全驚呆：光看就累　網笑破盲點

送包裹「號碼顯示暗黑5字」　客嚇拒接！快遞妹心累：有緣才配送

魏瓔珞穿越版！高雄女治背痛尋秘方　「水煎草烏」1帖下肚險死

彰化戰備道品質堪比「國際機場跑道」　6hrs內能完成戰機起降需求

給長輩白天的家！籌建偏鄉日照中心...張鈞甯「不拿分文」暖心勸募

台積電零股交易人氣最高　張忠謀回應：「很好」

同志大遊行31日登場！從凌晨交管到晚上8點　影響45條公車路線曝光

掀棺赫見「蛆蟲亂竄」！家屬瞻仰遺容釀驚魂　怒毆葬儀社討說法

魏如萱、LEO王入圍金音獎「死亡之組」！　提前同台尬歌較勁

珍稀「東方白鸛」飛舞殞命！頸眼胸腹翅電擊灼傷　嘴啄部出電破口

B.A.P力燦爆性侵兩年後又出事！　酒駕撞護欄被逮⋯警：濃度超高

中信盃黑豹旗／陽明高中成首支出局木棒球隊　教練：希望裁判能跟球員一起進步

偷車只爽15分鐘…被警攔截送辦　26歲慣竊：我只是用來代步

馬大偉解盤／世界大賽G6 道奇VS光芒　推薦小分

陸抽砂船圍島太囂張　新北艦進駐馬祖南竿！限制水域內全數淨空

生活熱門新聞

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

內湖深夜直擊「裝甲車隊」疾駛上陽明山

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

打完疫苗兒狂尿7天！台南爸求救

安心遊2.0官網塞爆　官方急修復

天才衝衝衝播14年！網揭關鍵：形象改變了

台灣人工作16.9天才能買12 Pro！排名曝光

好市多驚天低價！「尾數7＋＊」就是答案

更多熱門

相關新聞

護理師媽讓兒變裝醫師　同學嚇壞：流血了

護理師媽讓兒變裝醫師　同學嚇壞：流血了

萬聖節在即，不少爸媽都會為此傷透腦筋，因為千萬不能讓自己的心肝寶貝輸給其他小朋友！一名從事心導管工作的護理師日前靈機一動，突然想到要幫兒子打扮成「外科醫師」，為了如實呈現，手術帽、聽診器全都如假包換。而照片曝光後，立刻吸引網友大讚，「好強喔」、「別人的媽咪總是不會讓我失望」。

小姨子想人工授精！「兒突喊3字」網嗨了

小姨子想人工授精！「兒突喊3字」網嗨了

酥炸大腸初體驗！「暗黑一大條」網笑歪

酥炸大腸初體驗！「暗黑一大條」網笑歪

女生「厚外套+熱褲」冷不冷？　他的多年疑問有解答了

女生「厚外套+熱褲」冷不冷？　他的多年疑問有解答了

約妹子逛夜市花600元！他怒「沒有AA制」遭網嗆爆

約妹子逛夜市花600元！他怒「沒有AA制」遭網嗆爆

關鍵字：

環島開單熱血爆廢1公社

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

不會立中柱！台中女遭房東趕走

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面