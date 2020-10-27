機車環島第1天！出發不到20分鐘「先吃紅」　網笑：見紅大吉

▲台灣景色優美，環島台灣是許多熱血年輕人的夢想。（圖為貓鼻頭／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

騎車環島台灣是許多熱血年輕人的夢想，甚至把它視為人生必須一次的旅行清單，一名網友日前和好友們一起騎機車環島，沒想到開始不到20分鐘，馬上就被開了一張罰單，一旁的好友還幸災樂禍比YA拍照。網友看完照片後笑翻，還提議「可以收集每個縣市一張罰單」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，和三五好友們展開為期7天的「機車環島」旅行，沒想到出發不到20分鐘，馬上就被警察攔下，「開始不到20分鐘先吃一張罰單，真的會笑死我」。照片中，一名好友雙手比YA開心拍照，另一旁警察正在一一開罰單，強烈對比的畫面，看起來十分逗趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一群人才剛出發不到20分鐘，就被警察攔下。（示意圖／記者周宸亘攝）

雖然原PO沒有說明為何被開單，但眼尖的網友認出該地點，並指出那裡很容易違規，「估計是未兩段式左轉不然就是騎到禁行機車」、「從花壇南下第一張」、「那個點生意超好的、「花壇中彰下來闖紅燈嗎」、「中彰下花壇沒有兩段式左轉」。

貼文貼出後，網友們全笑到瘋掉，「國家會感謝你的」、「爭取全省每一縣市的罰單都有」、「收集全台各縣市罰單，可以免費再環島一次」、「後續改成每個鄉鎮收集罰單集郵之旅」、「這樣環島才歡樂，有帥氣認證紀錄」、「貼在車上，一路保平安」、「好的開始，是成功的一半！快結束前別忘記也來一張，正所謂有始有終」。