社會 社會焦點 保障人權

狼爺爺性侵孫女8次！趁另一孫女熟睡襲胸　重判8年10月

▲女生難過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲爺爺對小孫女性侵8次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子（以下稱「大雄」）長達1年多時間對孫女「小莉」強制性交。此外，他還趁另一名孫女「小華」熟睡時襲胸猥褻得逞。案件經彰化地方法院審理，被告坦承性侵犯行，但否認猥褻，辯稱是「睡著不小心碰到」。然而，法官認定其犯行明確，合併重判應執行有期徒刑8年10月。

依據判決書，大雄利用祖父身份、雙方年齡體型懸殊，以及小莉性知識懵懂、個性隱忍等情況，營造其難以抗拒的環境。在自家住處房間內，對其強制性交共7次；另有一次在彰化某高速公路橋下，性侵得逞，總計強制性交犯行達8次。
對小華部分，大雄則於某日凌晨，在住處內趁小華熟睡不知抗拒之際，徒手襲胸猥褻，直到小華驚醒將他的手拍開才停止。

法院審理，大雄坦承對小莉的8次強制性交犯行，但對於猥褻小華的部分則矢口否認。他辯稱，當時與妻子、小華同床共眠，可能是自己睡夢中翻身「不小心摸到」小華胸部，並非故意。其辯護律師也主張，當時床上尚有其他家人，被告不可能在這種情境下故意侵犯孫女。

對於被告的辯解，合議庭法官逐一駁斥。法官指出，小華在警詢、偵查中證述明確，詳細描述凌晨感覺胸部遭摸而驚醒，並看見被告閉眼犯案的過程。法官認為，「胸部遭不慎碰觸」一般人不易誤認，且小華身為孫女，並無誣陷祖父的動機。

此外，小華的媽媽「小佩」出證證稱，案發後幾天小華就曾以平淡但困惑的口吻向她反映「阿公為什麼要這樣」，只是在後來小莉案爆發後，她才完整連結兩起事件。

至於辯護人稱「有家人在旁不可能犯案」一節，法官指出，本案屬「趁熟睡時非暴力猥褻」，正可能利用他人沉睡之際進行，此辯護理由顯不足採。因此，法官認定被告對小華的乘機猥褻罪證明確。

在量刑部分，檢察官痛斥被告身為祖父，本應保護孫女，卻為滿足私慾，利用親權地位犯案，惡性重大。根據小莉的輔導報告顯示，她因本案承受嚴重創傷，不僅需長期諮商，更因揭露事件後遭祖母敵視，請求從重量刑。法官審酌其造成無法彌補的傷害、犯後僅部分坦承，就8次強制性交各判刑7年6月，1次乘機猥褻判刑10月，應執行刑8年10月。全案可上訴。

《ETtoday新聞雲》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

彰化一名三寶媽，被控當藥頭販賣毒品給認識20年的男性老友，交易金額12,000元還同意賒帳。2人雙雙落網，寶媽在法庭上翻供，辯稱只是「支援」好友止痛、沒收錢。經法院審理發現，她經濟拮据，連小孩教育補助金都拿來買毒，卻聲稱大方送出萬元毒品，明顯不合常理，加上她與買家供詞反覆，依販賣毒重判16年徒刑。全案仍可上訴。

