台鐵瑞芳、猴硐雙線停駛　林佳龍：再增列一億擴大行車改善

▲針對台鐵瑞芳、猴硐間雙線停駛，林佳龍表示，針對瑞芳猴硐段會再增列一億元預算擴大六年行車改善計畫實施，加速搶修後宜蘭、花蓮、台東路線對現行不良會進行改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

交通部長林佳龍今（5）日參與「國道1號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程」動土，針對台鐵瑞芳、猴硐間因連續大雨，造成邊坡滑動雙線不通，林佳龍表示，針對瑞芳猴硐段會再增列一億元預算擴大六年行車改善計畫實施，加速搶修後宜蘭、花蓮、台東路線對現行不良會進行改善。

交通部長林佳龍表示，雙線都停駛影響到疏運，因此台鐵成立應變中心，一方面搶修，希望能儘快通車，調動國道、公路客運，航空公司疏運，陸運方面公路客運增加905班，疏運2萬4000多人，今天初步估計有400班，可疏運1萬5000多人，瑞芳至猴硐這段以短程接駁，讓大家鐵路可以搭乘。

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在宜蘭縣長程的部分，林佳龍指出，搭乘國道與公路客運到蘇澳後再轉接鐵路，有關國五也啟動匝道儀控，大客車專用道，比照連假的疏運計畫，務必要讓所有旅客能在最快時間內搭乘相關交通工具。

至於邊坡安全部分，林佳龍表示，先前交通部有台鐵行車安全改善計畫，投入10億元,進行關於邊坡的調查，改善與監控，過去三年資料有17處需求加強改善路段，有25處需要加強監測，示警路段，針對瑞芳猴硐段會再增列一億元預算擴大六年行車改善計畫實施的對象。

林佳龍說明，由台鐵局進行朝明隧道方向做規劃，邊坡穩定性涉及地質，滲水後比較容易軟化，變成泥流，這次應變計畫調動台鐵所有單位，巳括公路總局、高工局人力、物力， 加速搶修後續台灣宜蘭花蓮台東這部份,整個台鐵路線對現行不良會進行改善。

最後林佳龍強調，原來六年行車改善計畫就有200多億，其中就有關邊坡調查、監測及改善，這次發生的路段在先前檢測是尚可，並沒有立即危險路段，宜蘭路線有些經過路段多山、河流，土質狀況、軌道現行不很理想，要打造環島高快速鐵路，西部高鐵、東部快鐵，一併會就鐵道路線檢討與改善，包括經過邊坡路段也會儘量避開或搭配改善工程，並打造邊坡示警系統，建立智慧化道路安全監控與應變機制。



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