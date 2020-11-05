開車環島！同行友「公主同事想+1」　突喊：別去花東...理由扯翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友11月下旬計畫開車環島，同時約了兩名朋友，而其中一名女性友人的同事（簡稱A女）也想跟，他便海派答應了；傻眼的是，A女看完行程規劃後，竟表示因為家住花蓮，所以不想往東部走，當然他根本不打算理會，也忍不住酸道「難道還要林北配合妳？妳誰啊？」

網友在「爆怨2公社」傻眼發文，「X！遇到雞排...這個月22日準備開車環島，想說給自己放假輕鬆，約了一位師兄及女性友人前往。」

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上周，女性友人表示，她同事也想一起去，不知他是否方便，而原po開的是得利卡箱型車，覺得反正都是一車，只要把後座裝上就好，便欣然答應了。

▲花蓮鯉魚潭。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

沒想到，他今天突然收到女性友人的訊息，說A女不想往花東走，理由是她家就住在花蓮，一席話瞬間惹怒他，「妳住哪關拎北X事，妳他X的『順帶包裹』，老子要怎玩怎吃怎住隨拎北爽，難道還要拎北改變計畫配合妳啊？妳誰啊？」

對此，網友們除了大讚原po霸氣的反應外，也紛紛直呼「她突然就以為自己是整個行程裡的重點人物」、「人家肯載妳已經不錯，還挑勒，那自己去」、「沒事找了個拖油瓶來嫌行程」、「明明就是順帶的人還以為是主角了嗎」、「刻意在花東待個87小時再走」、「超敢，臉皮蠻厚的」。