假心理醫師「青旅搭訕」　她中招懷孕慘墮胎…12萬積蓄被騙光

▲香香驚覺遭騙後提告求償107萬餘元，但法官認為黃男僅需賠償詐欺部分的金額。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者徐愷昕／台中報導

黃姓男子過去曾因詐欺案入監服刑，沒想到他出獄後又心生歹念，在台北火車站附近一間青年旅館，搭訕投宿於此的女子香香（化名），謊稱自己是名在新加坡開業的心理醫師，待香香信以為真且同意交往後，騙財又騙色。刑事部分，黃男被依詐欺罪判處有期徒刑1年；民事部分近日判決出爐，法官判他須賠償香香12萬逾元。可上訴。

黃男2010年間因詐欺案遭判有期徒刑6月，沒想到他2016年8月縮刑期滿出獄後，為了賺取生活所需，竟在台北火車站附近的一間青旅，搭訕投宿於此的女子香香，向她佯稱自己是在新加坡開業的心理醫師。

香香當時因工作問題壓力很大，遂毫不掩飾的在黃男面前傾吐情緒。2人相談甚歡後互加了聯絡方式，時隔一週再次約出來見面，當時香香提出獨自環島旅行的計畫，黃男表示想跟，香香勉強同意後，2人同年11月一起出發。

▲黃姓男子為了賺取生活所需，竟佯稱自己是名心理醫師，待女子香香上鉤後騙財又騙色。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

旅行期間，黃男得知香香被菲律賓語言學校通知繳納學費，便謊稱要請新加坡診所先匯錢給香香，遭到香香拒絕，但黃男卻堅持己見，香香無奈之下只好同意讓他以債權人名義從新加坡匯錢到台灣。

環島旅行結束，2人交往成為男女朋友，不料黃男又再次說謊，表示因稅金問題，他從新加坡匯款到台灣時遭罰款10億，且新加坡政府要他放棄中華民國國籍，並停止新加坡診所的營業，半年將無法回新加坡。

香香聽完後相當自責，覺得一切不幸遭遇都是她所害，心生愧疚下便盡力配合黃男各種要求，以示彌補，而此時黃男卻刻意接近香香，在取得她信任後以各種理由騙走12萬元，甚至與她發生關係，還讓香香懷孕必須做流產手術。

香香在家人朋友提醒下驚覺受騙，怒至法院對黃男提告詐欺及強制性交罪。台中地院審理時，香香表示會答應與黃男性交，僅是為了降低自己愧疚感，但法官認為，當下雙方為情侶關係，難認黃男有強制性交犯行，不過詐欺部分罪刑明確，審結判黃男有期徒刑1年。

民事部分，香香提告求償被騙走的12萬餘元，以及自身「貞操權」遭侵害的105萬元，但台中地院認為香香與黃男交往時，精神狀況不穩定，故強制性交難以遽信，審結判黃男僅需賠償詐欺部分的12萬203元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！