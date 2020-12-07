快訊／Uber宣布即日起轉為「境內公司」　刷卡免收海外手續費

▲Uber即日起轉為境內公司服務乘客，刷卡陸續免收海外手續費。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

在 Uber 轉型與多元化計程車隊合作一周年後，Uber今（7）日宣布，以境內公司服務乘客及合作夥伴。即日起消費者透過 Uber App 叫車搭乘多元化計程車車隊提供的行程將不會收到電子發票；而使用 VISA、Mastercard、JCB 信用卡支付車資的用戶，將陸續免除被銀行收取海外刷卡手續費。

Uber今進一步展現深耕台灣決心，即日起轉為境內公司為合作車隊業者持續提供有效率、可靠的服務，並提高乘客享有安心、可靠、優質的乘車體驗。同時透過不斷優化平台科技，為多元化計程車合作車隊與其職業駕駛提供更順暢的營運作業支援，創造更高的行程效率及經濟機會。

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12月7日起，消費者透過 Uber App 叫車搭乘多元化計程車車隊提供的行程將不會收到電子發票；而使用 VISA、Mastercard、JCB 信用卡支付車資的用戶，將陸續免除被銀行收取海外刷卡手續費，其他發卡組織以及電子支付方式亦將於後續轉換，未來每日通勤的行程將更加經濟實惠。

▲Uber台灣總經理楊思祥（Raymund Li）。（圖／Uber提供）

Uber 台灣總經理楊思祥表示，去年配合交通政策轉型，確立營運合法合規基礎，一個一個與在地多元化計程車隊夥伴洽談，以行動建立起合作夥伴的信任。一年期間，我們陸續與六大車隊合作夥伴，一起服務八大城市民眾，很高興看到 Uber 科技能精準媒合乘客與職業駕駛，大幅增加駕駛在路上的經濟效益，載客率平均超過50%。未來，Uber也將以安全至上的原則，持續引進新產品與服務，為合作車隊夥伴及職業駕駛創造更多、更高的收入機會，也為台灣消費者帶來更多優質的新服務。

為歡慶新里程碑，Uber App 新用戶輸入「立刻出發」優惠代碼，即可獲得兩趟由合作的多元化計程車車隊業者提供的$120元的車資折抵優惠；合作的多元化計程車車隊業者也祭出開通獎勵給轉隊加入的職業駕駛，在今年12月31日前轉隊並開通帳號，就可享有總獎勵高達$28,000元的車隊開通獎勵，同時車隊也將提供16週高達$15,000元的車資收入。

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