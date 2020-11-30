Uber今發布人事異動　台灣區總經理由楊思祥出任

▲Uber宣布楊思祥（Raymund Li）出任Uber台灣總經理。（圖／Uber提供）

記者賴文萱／台北報導

Uber今（30）日宣布楊思祥（Raymund Li）擔任 Uber 台灣總經理，直接報告給Uber亞太區總裁Pradeep Parameswaran。

楊思祥於2016年加入Uber，建立且帶領歐洲中東曁非洲區策略規劃團隊，對Uber全球市場業務成長有卓越的貢獻。他協助規劃不同型態交通服務的平台整合策略，促進叫車業務在國際市場的加速成長，制定新業務市場計畫，以及推動多項重要商務整合與合作。

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加入Uber之前，楊思祥曾任職於麥肯錫管理顧問公司，專精於銀行、科技和能源等產業顧問服務，且累積了豐富國際業務及策略規劃經驗，並於菲律賓大學取得企業管理與會計學位。

▲Uber雙享方案，除有叫車折扣外，也可享Ubereats免外送費優惠。（圖／Uber Eats提供）

對於出任Uber台灣總經理一職，楊思祥表示，過去幾年，台灣團隊已將Uber打造成消費者喜愛的品牌，並確保營運模式符合在地法規。後續將持續聆聽乘客及職業駕駛的回饋，並與合作車隊夥伴及政府合作，會專注於讓Uber持續成為具價值、值得信賴的夥伴。

楊思祥也進一步分享，來台短短幾週的時間，對於台灣豐富多樣美食、朝氣蓬勃的城市氛圍，以及台灣人的熱情印象深刻。而Uber雙享方案對新生活也很有幫助，不管是叫車穿梭城市，或解決用餐等需求，都可以在Uber App滿足，並且同時享有雙平台的優惠，十分便捷。

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