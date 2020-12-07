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川普「戲劇性」離開白宮…打算就職典禮宣布參選2024！大辦造勢活動

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普至今不認敗選，近來更有消息指出，他會選擇用「戲劇性」的方式離開白宮，考慮在明年1月20日就職典禮當天，在白宮舉辦「宣布參選2024」的造勢活動，並搭乘空軍一號至佛州競選總部，準備大搶拜登媒體版面。

根據消息人士透露，川普打算在明年1月20日就職典禮當天，在白宮停機坪發表談話，宣布投入2024年總統大選後，就直接搭乘空軍一號至佛州，而且他不打算邀請拜登到白宮，也不會打賀電。另一名知情人士表示，川普也有可能提早到14日選舉人投完票後，就宣布投入下屆競選，接著在就職典禮當天舉辦大型造勢活動，跟拜登大搶媒體版面。

除此之外，川普的競選團隊也在考慮，是否要延長佛羅里達州競選總部的租約，或是將卸任後剩下的團隊成員移至他處。據了解，川普團隊成立的政治行動委員會「拯救美國」（Save America）已於上月成立，並作為他卸任後的募款單位，目前已有數百萬美元的捐款。

拜登陣營則表示，他們早就料到不會有「按照傳統」的就職典禮或交接儀式，加上防疫考量，現階段考慮舉辦戶外演說，或者是直接在線上舉行。拜登過渡政府交接團隊成員也說，「川普是否出席就職典禮，都不會影響原訂與後續的計畫。」

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