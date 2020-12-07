路透：美將祭出制裁名單　14名中港官員涉「驅逐香港民主派議員」

▲路透分析，美國總統川普在下台前預計持續對中國施壓。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

香港4名民主派議員11月被逐出立法會後，大批民主派議員跟著辭職。有消息人士就指出，美國將對中國14名涉及此事的官員實施制裁，且最早有可能在於本周就開始執行。據報導，此舉被認為是川普總統在1月結束任期前，將繼續對中國施加壓力的表現。

根據路透社報導，有3名消息人士透露，美國正準備對至少12名中國共產黨官員實施制裁，因為這些官員被指參與了北京政府褫奪香港4位泛民主派議員資格的事件，且最快將於美東時間7日公布制裁名單與執行，被認為是川普1月20日下台前持續對中國施加壓力的舉動。目前，國務院與白宮尚未對此評論。

另外兩名消息人士指出，名單包含中國人大官員、共產黨員在內的多達14人將受到凍結資產與金融制裁。一位美國官員則匿名表示，包含香港與內地官員的多人將受制裁，確切名單預計在本周結束前出爐。事實上，美國國務院與財政部11月已禁止香港政府與中國安全部門的4名官員赴美，凍結他們與美國有關的資產。香港特首林鄭月娥與現任、前任警察局長等高級香港官員也早在8月就受到美方制裁。

由美國、澳洲、紐西蘭、英國與加拿大組成的情報共享組織「五眼聯盟」除了表示嚴重關切之外，更呼籲中國政府針對止息香港立法會內反對派聲浪，必須改變作法。白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O 'Brien）於11月指出，香港驅逐議員一事表明，自英國1997年將香港交還中國以來一直維持的一國兩制模式，現在只是「一塊遮羞布」，美方對此將有進一步制裁。

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