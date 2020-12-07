喬治亞州長拒幫川普違法查選弊　「失寵」恐丟連任機會

▲美國總統川普批評喬治亞州州長坎普，放任選舉舞弊。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

川普槓上老朋友喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），批評他放任選舉舞弊不查，還提到坎普的黨內競爭對手柯林斯（Doug Collins）來刺激他，「柯林斯你想在兩年內競選州長嗎？」，示意要取代掉坎普的州長位置，讓他沒有連任的機會。

這次大選拜登在喬治亞州險勝1.25萬票，是自柯林頓以來第一次有民主黨人能打破這個共和黨鐵票倉。而州長坎普過去是川普信賴的盟友之一，最近意外「失寵」，只因為沒有幫川普調查選名簽名，隨後也反駁，自己曾三度建議核對，無奈被下屬拒絕。且依據喬州法律，州長無權干預選舉程序。

President @realDonaldTrump asks @RepDougCollins if he wants to run for governor in 2 years



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坎普在2018年首次當選喬治亞州州長，以微弱優勢擊敗民主黨眾議院領袖艾布拉姆斯（Stacey Abrams），當時還有川普為他站台支持。但川普上周在接受《福斯新聞》訪問時表明，自己為2018年認可坎普的行為感到「羞愧」。

▲川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

另一方面，左翼眾議員柯林斯是坎普的潛在黨內競爭對手，也是川普最堅定的支持者之一，可能將在2022年對喬治亞州長的位置發起挑戰，與坎普先在黨內決選。川普還表示，「那麼他將會是一個長的好看的州長。」

共和黨將重點放在明年其中一場喬治亞州參議員決選，由共和黨的伯杜（David Perdue）對陣民主黨的奧索夫（Jon Ossoff），成為控制參議院的關鍵一席。目前兩黨在議院的席次仍是50比50，如果共和黨再贏得一到兩席，將繼續保有對參議院的控制權。