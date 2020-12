喬治亞州長拒幫川普違法查選弊　「失寵」恐丟連任機會

▲美國總統川普批評喬治亞州州長坎普,放任選舉舞弊。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

川普槓上老朋友喬治亞州州長坎普(Brian Kemp),批評他放任選舉舞弊不查,還提到坎普的黨內競爭對手柯林斯(Doug Collins)來刺激他,「柯林斯你想在兩年內競選州長嗎?」,示意要取代掉坎普的州長位置,讓他沒有連任的機會。

這次大選拜登在喬治亞州險勝1.25萬票,是自柯林頓以來第一次有民主黨人能打破這個共和黨鐵票倉。而州長坎普過去是川普信賴的盟友之一,最近意外「失寵」,只因為沒有幫川普調查選名簽名,隨後也反駁,自己曾三度建議核對,無奈被下屬拒絕。且依據喬州法律,州長無權干預選舉程序。

