高虹安接民眾黨台中主委：把小老闆的聲音帶給經濟部、科技部

▲高虹安接下民眾黨台中黨部主委。（圖／高虹安辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

台灣民眾黨台中黨部6日正式揭牌，落腳台中市文心路一段153號。扛下台中黨部主委的立委高虹安表示，在潭雅神和南屯，許多傳統工廠面臨轉型升級，要導入AI和物聯網，她也要將這些拼經濟第一線小老闆的聲音，帶到立法院和經濟部﹑科技部研商，加強對議題的重視。

高虹安指出，民眾黨對於大台中民眾的服務很早就已經開始，且從未間斷過，她於今年7月與無黨籍台中市議員陳廷秀的聯合服務處正式成立後，也分別於潭雅神區、大里霧峰區、南屯區四處成立服務處。

此外，高虹安表示，民眾黨更在今年8月參與和平區長補選，且選不久就回和平區還設原民事務部，和平的民眾還覺得很奇怪，因為過去很多政治人物選完就走了，怎麼民眾黨還回去，那是因為，台灣民眾黨信守「服務不間斷」的承諾，台灣民眾黨就是要跟民眾在一起。

高虹安說，從她接到負責台中、彰化及南投，也就是拓展中台灣黨務的任務至今，過去這段日子以來，她跑遍中台灣各處，參與各類的活動及議題研討，在大里，看到了嚴重的河川污染問題，除了現場會勘，和民眾深談，也帶到立法院和環保署、水利署質詢河川污染防治問題。

高虹安笑說，沒想到一關心後，江河樹里長說，河川裡的魚都不死了，在潭雅神和南屯，許多傳統工廠面臨轉型升級，要導入AI和物聯網，她也將這些拼經濟第一線小老闆的聲音，帶到立法院和經濟部、科技部研商，加強對議題的重視。

民眾黨主席柯文哲也特別南下，為大台中服務團隊授證、授旗。他強調，政治無他，就是心存善念、盡力而為，就是腳踏實地，務實認真按步就班的做，不要打高空，每天只要做一點，台灣就會慢慢變得更好。

柯文哲也肯定高虹安集智慧及美貌於一身，當初鴻海創辦人郭台銘要他選擇，現在看起來真的選對了。

柯文哲表示，中彰投地區有很多的「隱形冠軍」，各種機械相關產業，欣欣向榮、惦惦吃三碗公，正適合有產業背景的機械工程博士高虹安，一定最能夠理解產業的需求，聽得懂大家的困難，解決大家的問題。

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