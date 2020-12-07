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一家四口吃河豚中毒「爸當晚慘死」！　攤商慘了：我還有幾條命…

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▲▼一家四口吃河豚中毒「爸當晚慘死」！　攤商慘了：我還有幾條命… 。（圖／翻攝新華社）

▲拼了命買河豚回家煮，一家四口吃完都中毒 。（圖／翻攝新華報業）

記者許力方／綜合報導

江蘇南通啟東市發生集體中毒事件，楊姓攤商去年底分別向海鮮批發商購入野生河豚後，前往擺攤賣水產，張姓男子當晚買了河豚回家烹煮，跟兒子、兒媳婦、妹夫一家四口一起吃，結果全部出現中毒跡象，經送醫急救，張男不幸身亡。檢警勘驗死因是河豚毒素中毒，認定攤商、批發商等3人違法販賣提起公訴。

事發於2019年12月16日，楊姓攤商分別向沈姓、陶姓批發商以2600元人民幣（約台幣1萬1230元）購入野生河豚300斤、750元（約台幣3240元）購入200多斤野生河豚及少量海鮮後，6時許開車到啟東市海防鎮農貿市場前擺攤，並以每斤6元（約台幣25元）價格賣給張男、周男10多斤河豚。

▲▼一家四口吃河豚中毒「爸當晚慘死」！　攤商慘了：我還有幾條命… 。（圖／翻攝新華社）

▲▼一家四口吃河豚中毒「爸當晚慘死」！　攤商慘了：我還有幾條命… 。（圖／翻攝新華社）

▲檢方認定死因為河豚毒素中毒，3攤商被告。

張男買了河豚回家，當晚6時許就煮給兒子、兒媳、妹夫食用，結果4人全都中毒送醫，其中張男搶救無效，於8時許宣告不治身亡。經檢警鑑定，張男符合河豚毒素中毒身亡，因此認定楊、沈、陶姓男子涉嫌違反《刑法》販賣野生河豚，尤其楊男涉案嚴重。

地方法院今年12月2日召開庭審時，沈男、陶男分別指出，賣給楊姓攤商的野生河豚都是來自碼頭的漁船，且都知道河豚有毒，楊姓攤商則說，曾在2019年11月聽聞其他市場魚販說過，河豚不能販賣，他了解河豚毒性，案發當天共售出數10斤的河豚。

楊姓攤商受訪時直喊冤，大嘆當時「我不賣給他」，且明確告知「我不賣給不認識的人，『不會殺的人我不賣』」，未料張男自己拼命要買，甚至堅持「我在吃河豚時你還小著呢！」而河豚就是放在台子上賣，市場方收錢時也沒有告知不能賣，他2019年才開始擺攤，以後也不敢再賣了「我還有幾條命去弄啊…我都50幾歲了！」

南通市禁止任何商場超市、水產批發市場、農貿市場、餐飲服務單位、攤販及個人經營野生河豚、養殖河豚活魚、未經加工的河豚整魚及無合法資質的河豚魚產品。各地將嚴厲查處捕撈漁船漁民對野生河豚魚上岸非法經營行為，從源頭杜絕野生河豚魚進入食品流通、餐飲消費環節。

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▲▼一家四口吃河豚中毒「爸當晚慘死」！　攤商慘了：我還有幾條命… 。（圖／翻攝新華社）

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