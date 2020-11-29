獨／科技廠台幹遭爆帶「核心人員」出走　公安懸賞13萬內幕曝光

▲陸公安懸賞科技廠台幹13萬元，指其涉入「重大經濟犯罪案」。（圖／翻攝泰州公安）

記者魏有德／北京報導

大陸江蘇泰州市的可勝科技日前傳出重大經濟犯罪案件，犯罪嫌疑人是一名40多歲的蔡姓台幹，目前正遭當地警方發布懸賞令通緝中。消息人士指出，蔡姓台幹日前帶走一批公司業務核心人員，包括台籍及陸籍幹部，然而，最令公司高層著急的是，許多重要商業機密也一併被帶走，因此，可勝科技只能尋求警方協助，希望儘快將人找出來。

江蘇省泰州市公安昨（28）日發布懸賞公告，稱可勝科技（泰州）今年6月至8月發生一起重大經濟犯罪案件，一名時任可勝科技研發部經理的蔡姓台幹涉有重嫌。公告指出，為了儘快抓獲犯罪嫌疑人，對直接扭送或提供重大線索協助警方抓獲犯罪嫌疑人者，公安機關將予以3萬元人民幣（約13萬元新台幣）獎勵，並嚴格為其保密。

▲可勝科技（泰州）。（圖／翻攝微博）

據悉，位於泰州的可勝科技和可利科技為台灣可成科技旗下子公司，今年8月時，可成宣布將要把兩間工廠以100%的股權賣給大陸藍思科技，預計年底前執行。而這起台幹涉及的重大經濟犯罪案件時間點則在可成官宣之前。

對此，消息人士表示，可成在泰州的工廠目前仍正常運作，至今沒有停工，這起事件究竟是否為商業間諜案，還得等公安機關進一步消息發布才可下定論。