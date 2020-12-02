情侶一氧化碳中毒雙亡！小氣房東「省1萬元」害命...下場更慘

▲情侶一氧化碳中毒雙亡，竟是小氣房東害命...（圖／東森新聞）

記者柯沛辰、吳銘峯／綜合報導

台北市林森北路一對情侶2018年2月在浴室一起洗澡，不料一氧化碳中毒無法排出，導致2人窒息死亡。事後，檢警調查發現，女方曾請歐姓房東加裝排氣設備遭拒，因此法官認定房東也有責任，依過失致死判處1年確定，民事部分須賠償雙方家屬841萬元。

判決書指出，吳姓女子2011年9月承租林森北路一棟住商大樓內套房，一住就是近7年。2018年2月，王姓男友來到租屋處過夜，一起進浴室洗澡，不料室外陽台未開窗，結果熱水器燃燒瓦斯不完全，產生的一氧化碳又無法排出，導致2人一氧化碳中毒、窒息身亡。

事後，吳女家屬遲遲聯繫不上人，報警處理，不料警方破門後，發現王男、吳女裸身倒在臥室、浴室內，已無呼吸心跳，不僅熱水器未關、水龍頭持續開著，現場一氧化碳濃度更高達380ppm。男方家屬認為，歐姓房東加裝鋁窗又無排氣設備是害命主因，憤而提告求償。

▲房東辯稱，是情侶倆未妥善整理屋內、保持通風釀禍。（圖／東森新聞）

檢警追查發現，吳女2016年曾要求換裝具有強制排氣功能的熱水器，但歐姓房東吝惜1萬元費用，竟悍然拒絕，導致葬送2條人命，因此依過失致死罪提起公訴。法官審理後，一、二審均依過失致死判刑1年，直到今年9月上訴三審駁回，全案定讞。

民事部分，房東辯稱是吳女倆未妥善整理房間、保持通風釀成憾事，再者王男也經常來過夜，應該對環境設備很熟悉，更何況大家都知道使用熱水器要保持室內通風，可見王男也有疏失，應減少賠償金額。

▲一般而言，一氧化碳濃度超過的200ppn便會引起頭痛的情況，但警消破門時卻高達380ppm，可見濃度之高。

不過，高院法官認為，情侶倆未開窗、未關妥陽台與房間落地門，應各自負10%過失責任，但房東明知陽台加裝鋁窗會影響空氣流通，卻未裝設具排氣功能設備或熱水器，顯有過失責任，因此維持一審見解

法官審酌家屬喪葬費、精神撫慰金等，一審判歐姓房東應賠償吳女家屬416萬餘元，近日二審判賠男方家屬424萬餘元，共計須賠償841萬元，全案仍可上訴。

根據《東森新聞》報導，該房間目前已經重新租出去，屋內也加裝排氣設備。

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