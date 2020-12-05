死亡證明1張800元！詐欺犯陸網爽買...偽出國簽證也有

▲大陸多間網路業者上網販售假死亡證明，買家還留有好評推薦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

江蘇揚州市江都區人民法院日前收到一份死亡證明，表明涉嫌詐騙他人人民幣190多萬元（約新台幣820萬）的莫某已死，引起法院懷疑，移請公安局調查後發現，原來竟是莫某為逃避法律制裁特地偽造。

綜合陸媒報導，案件中的偽造死亡證明也引起關注，不少網路商店都有類似業務，有賣家宣稱只要人民幣200元（約新台幣863元），就可以訂製一份死亡證明。

大陸記者實際以「死亡證明」為關鍵字搜索後發現，有十多間相關服務店舖，業務各種各樣，包括出國簽證資料、死亡證明、病危通知書等。

▲網路業者公然販售偽造死亡證明。（圖／翻攝自現代快報，下同）



隨機聯繫一名賣家後，對方表示「死亡證明」一份200元，並以微信進一步聯絡，發來一張單據樣本，其中公章和人名等信息進行了模糊處理。賣家表示，若需要訂製，須提供行政區編碼、編號、姓名、性別、年齡、出生日期、身份證號、住址、死亡時間、死亡原因、家屬姓名、家屬電話、家屬地址、醫院名稱、派出所名稱、派出所證明時間等資料

。

賣家又說，可按需要定制公章，一般是公司工作人員為了請喪假而有此需求。在評論區處更可見買家留下好評，「公司請假需要一套，看這家老闆態度很好，選擇了這家，很專業，都是按我的要求做的」，還附上蓋有某醫院公章的診斷書。

大陸記者立即江情況反應至該網絡平台。平台工作人員表示，過去沒人反映過類似情況，後續質檢部門將對店鋪進行實地考察，若確實有此狀況，將會嚴肅處置。記者隨後便發現相關網絡鏈接的內容均已被替換成其他內容。

高朋南京律師事務所律師徐應超表示，偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關的公文、證件、印章的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或剝奪政治權利，並處罰金；情節嚴重者處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。偽造公司、企業、事業單位、人民團體的印章者，處3年以下有期徒刑、拘役、管製或者剝奪政治權利，並處罰金。

徐應超也說，「針對類似行為，平台也負一定責任，針對網絡犯罪，若平台方監管缺失而沒有盡到監管責任，造成嚴重後果，也會承擔刑事責任。」