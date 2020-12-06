台南女童燒死案　北市青山宮遶境消防局嚴查：車輛行進間不准燃放

▲鑒於台南遶境火燒車悲劇，台北警消針對艋舺青山宮遶境實施聯合稽查爆竹施放。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

艋舺青山宮遶境活動為北市萬華年度文化盛事，但因日前台南市宮廟遶警火燒車影響，北市消防局為維公共安全，避免遶境活動施放爆竹發生意外，警消將實施爆竹施放注意事項宣導檢查，要求各壇位、遶境車輛皆應配置滅火器，如儲放煙火炮竹，不可超過管制量（火藥量5公斤、總重25公斤），違者將依「爆竹煙火管理條例」最高可處新臺幣150萬元罰鍰。

▲鑒於台南遶境火燒車悲劇，台北警消針對艋舺青山宮遶境實施聯合稽查爆竹施放。（圖／記者張君豪翻攝）

消防局指出：萬華區青山宮遶境活動期間從4日起到6日截止，消防局將針對陣頭行進路線，增派人力加強宣導、取締，為避免裝載爆竹煙火之違規車輛進入北市，消防局也將於12月6日規畫消防、警察聯合勤務，在萬華區聯外橋梁執行攔查，消防局並呼籲：宮廟儘量以爆竹煙火電 子音效或電子禮炮取代實際燃放爆竹煙火，以降低空氣汙染程度及因爆竹 施放引發火災之風險。

消防局統計：遶境活動截至6日止，接獲市民1999專線陳情件數共129件、包含民眾檢舉施放爆竹噪音123件、施放爆竹空氣汙染6件，消防局獲報均立即派員前往查處，但因人潮車流，北市稽處人員趕往現場違規狀況常已結束，無法確認施放爆竹行為人，難以逕行舉發。

消防局為避免台南遶境火燒車意外再度發生，意外發生後就委請青山宮宣達：參與遶境活動各陣頭宣導，禮炮車嚴禁非操作人員乘坐，並要求車輛行進中嚴禁施放爆竹煙火、以維公共安全。

消防局並建議：民俗慶典或廟會活動建議以煙火電子音效或電子禮炮，取代實際燃放爆竹，若施放爆竹應選購有認可標示產品， 遵照產品使用說明及注意事項施放、宮廟主如須施放專業爆竹煙火，應遵守「爆竹煙火管理條例」第16條規定，施放前5日向消防局申請許可以免觸法。

【相關新聞】

►快訊／大馬歌手丘沁偉遭控偷拍性侵 北市婦幼隊火速逮人

►《槍王之王》真實版！台新銀理專沉迷賭期指 盜領3億戶頭僅剩30萬

►民眾檢舉丁怡銘發布假訊息 刑事局：與「惡假害」本質不同