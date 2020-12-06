　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南女童燒死案　北市青山宮遶境消防局嚴查：車輛行進間不准燃放

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鑒於台南遶境火燒車悲劇，台北警消針對艋舺青山宮遶境實施聯合稽查爆竹施放。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鑒於台南遶境火燒車悲劇，台北警消針對艋舺青山宮遶境實施聯合稽查爆竹施放。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

艋舺青山宮遶境活動為北市萬華年度文化盛事，但因日前台南市宮廟遶警火燒車影響，北市消防局為維公共安全，避免遶境活動施放爆竹發生意外，警消將實施爆竹施放注意事項宣導檢查，要求各壇位、遶境車輛皆應配置滅火器，如儲放煙火炮竹，不可超過管制量（火藥量5公斤、總重25公斤），違者將依「爆竹煙火管理條例」最高可處新臺幣150萬元罰鍰。

▲鑒於台南遶境火燒車悲劇，台北警消針對艋舺青山宮遶境實施聯合稽查爆竹施放。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鑒於台南遶境火燒車悲劇，台北警消針對艋舺青山宮遶境實施聯合稽查爆竹施放。（圖／記者張君豪翻攝）

消防局指出：萬華區青山宮遶境活動期間從4日起到6日截止，消防局將針對陣頭行進路線，增派人力加強宣導、取締，為避免裝載爆竹煙火之違規車輛進入北市，消防局也將於12月6日規畫消防、警察聯合勤務，在萬華區聯外橋梁執行攔查，消防局並呼籲：宮廟儘量以爆竹煙火電 子音效或電子禮炮取代實際燃放爆竹煙火，以降低空氣汙染程度及因爆竹 施放引發火災之風險。

消防局統計：遶境活動截至6日止，接獲市民1999專線陳情件數共129件、包含民眾檢舉施放爆竹噪音123件、施放爆竹空氣汙染6件，消防局獲報均立即派員前往查處，但因人潮車流，北市稽處人員趕往現場違規狀況常已結束，無法確認施放爆竹行為人，難以逕行舉發。

消防局為避免台南遶境火燒車意外再度發生，意外發生後就委請青山宮宣達：參與遶境活動各陣頭宣導，禮炮車嚴禁非操作人員乘坐，並要求車輛行進中嚴禁施放爆竹煙火、以維公共安全。

消防局並建議：民俗慶典或廟會活動建議以煙火電子音效或電子禮炮，取代實際燃放爆竹，若施放爆竹應選購有認可標示產品， 遵照產品使用說明及注意事項施放、宮廟主如須施放專業爆竹煙火，應遵守「爆竹煙火管理條例」第16條規定，施放前5日向消防局申請許可以免觸法。

【相關新聞】

快訊／大馬歌手丘沁偉遭控偷拍性侵　北市婦幼隊火速逮人

《槍王之王》真實版！台新銀理專沉迷賭期指　盜領3億戶頭僅剩30萬

民眾檢舉丁怡銘發布假訊息　刑事局：與「惡假害」本質不同

ET快訊
持修奪MAMA新人獎！　用英文致謝…國際網友驚豔：聲音好美
快訊／疑參加遶境！2少年「染血被丟包」中和
快訊／徐佳瑩生了！　曬兒子「白嫩小腳踝」
老家被拆！陸男爽拿近6500萬補償金　妻一聽變臉：給我弟買房
治療費用將破億！　台灣「印尼境外移入」超過美國
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／疑參加遶境！2少年遭毆「染血」丟包中和巷子

台南女童燒死案　北市青山宮遶境消防局嚴查：車輛行進間不准燃放

快訊／台鐵區間車意外！鐵軌上「撞到牛」　設備遭破壞

男子拒戴罩進西門町捷運站　嗆保全推警被壓地「下場悽慘」

「反送中」意象展覽台南展場外遭人丟雞蛋　警鎖定對象查緝

屏東兩男疑土地鑑界互毆　1男遭推倒地「頭部重創」送醫不治

國中同學嬌喊：想你！二寶爸秒奔「雞窩」…正宮知真相崩潰

男大生狂錄裙底！截24張私密照上傳國外AV網　她3年後才發現崩潰

快訊／屏東互毆！1男子倒地重摔「頭部重創」命危　急搶救中

金門海灘又見3枚未爆彈！2個月發現28枚　居民嘆：無雷島變地雷島

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

集各界善心！3歲眼癌童赴日治療　機場「開心揮手」嬤：他每天期待

父母一時氣話「早知道別生！」　孩子記住傷痛：讓媽感到失望

老婦「人肉擋車」霸占醫院車格！　不滿遭勸離怒飆罵：少年仔很嗆

鄧紫棋化身花木蘭「大戰男友馬克」！　射箭超怕火…連喊：不行啊～

快訊／疑參加遶境！2少年遭毆「染血」丟包中和巷子

台南女童燒死案　北市青山宮遶境消防局嚴查：車輛行進間不准燃放

快訊／台鐵區間車意外！鐵軌上「撞到牛」　設備遭破壞

男子拒戴罩進西門町捷運站　嗆保全推警被壓地「下場悽慘」

「反送中」意象展覽台南展場外遭人丟雞蛋　警鎖定對象查緝

屏東兩男疑土地鑑界互毆　1男遭推倒地「頭部重創」送醫不治

國中同學嬌喊：想你！二寶爸秒奔「雞窩」…正宮知真相崩潰

男大生狂錄裙底！截24張私密照上傳國外AV網　她3年後才發現崩潰

快訊／屏東互毆！1男子倒地重摔「頭部重創」命危　急搶救中

金門海灘又見3枚未爆彈！2個月發現28枚　居民嘆：無雷島變地雷島

新北府中15歡慶九周年　丹麥紀錄片《人類世》全台首映

快訊／嘉義中途之家驚傳1女更生人休克　送醫急救

光陽「最強白牌機車」KRV賽道試駕　超狂重機級配備要殺爆四方

快訊／疑參加遶境！2少年遭毆「染血」丟包中和巷子

占地67公頃比大安森林公園大2倍多　台中中央公園正式啟用

快訊／徐佳瑩生了！曬兒子「白嫩小腳踝」：我剛剛生了一個孩子

「後悔把你生出來！」孩子們曝真心話：錯愕後轉為難過

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝…國際網友驚豔：聲音好美

大馬路塞車！小黃運將霸氣橫停路中間…網見車門標語笑壞：超諷刺

台南女童燒死案　北市青山宮遶境消防局嚴查：車輛行進間不准燃放

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

社會熱門新聞

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

男友啪2次就分手！15歲少女提告後身亡

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

高雄湖內13部機車追撞　都是同校學生

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

台南單親喪命女童常參與廟會　親友：有時扛大轎

即／台中夫妻雙載　遭貨車撞噴身亡

2男10女爬山　2女累癱腳抽筋受困

即／台中死亡車禍！重機自摔騎士慘死

硬度不夠...人夫羞愧道歉！小三嬌曝：登頂好幾次

即／女子陽明山國家公園野溪溫泉區泡湯慘遭沖走！

人妻狂撩尪同事！綠帽夫看簡訊崩潰

行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死

即／台中龍井車禍　1男1女噴飛命危

更多熱門

相關新聞

青山宮辦夜訪遶境　聚3百信徒「2人帶折疊刀」

青山宮辦夜訪遶境　聚3百信徒「2人帶折疊刀」

萬華青山宮遶境首日，特別舉辦夜訪遶境活動，湧入大批信徒進入萬下區參拜，但在紅壇附近聚集3百多人在現場，警方擔心有衝突發生，緊急派大批警力前往，最後在現場查獲2名圍觀民眾身上有折疊刀。 

看廟會遶境活動爆衝突　7男大亂鬥3人掛彩

看廟會遶境活動爆衝突　7男大亂鬥3人掛彩

遶境前濺血3傷！逮4人　艋舺青山宮：勿給青山王蒙羞

遶境前濺血3傷！逮4人　艋舺青山宮：勿給青山王蒙羞

青山宮遶境爆衝突　1人中刀警追緝

青山宮遶境爆衝突　1人中刀警追緝

千元當島主！台北河道正中央　「隱形菜園」300坪只賣50萬

千元當島主！台北河道正中央　「隱形菜園」300坪只賣50萬

關鍵字：

台南遶境萬華區青山宮北市消防局

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

羅志祥助理IG私訊流出…爆「主任每周跟網美做」

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

羅志祥助理144字慌張發聲了！

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

男友啪2次就分手！15歲少女提告後身亡

男子不會用Google Maps　竟失去姻緣！

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

更多

最夯影音

更多
《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘
南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面