艋舺青山宮遶境前濺血3傷！4人被逮　廟方譴責：勿給青山王蒙羞

記者陳俊宏／綜合報導

台北市艋舺青山宮「青山王遶境」將於周五盛大登場，卻在遶境前夕，在爐主壇前爆發衝突，造成4人受傷。警方漏夜追緝，已帶回4人偵辦。青山宮也發聲明強調，嚴厲譴責於活動期間內滋事，請各紅壇要負起責任，活動的成功要靠大家，切勿給青山王蒙羞。

《東森新聞》報導，1日晚間8時，各方信徒和陣頭都匯聚到和平西路上的東爐主壇前，舉行爐主壇登壇大典活動，參加活動人潮眾多，雙方人馬疑似迎神爆發推擠衝突，圍成一團互相叫囂，現場其他人員想勸架也沒用，過一下就爆發全武行。

▲▼雙方一路混戰。（圖／翻攝黑色豪門企業）

其中一方不斷追擊，甚至拿著交通錐亂丟，呼朋引伴追打另一方，警方趕到現場一哄而散。根據警方掌握資訊，兩派人馬都來自新北市，前來觀禮卻發生鬥毆，總共有3人受傷，2人遭刺傷、1人遭鈍器擊中頭部，送醫後都沒有大礙。警方已查緝4名涉案人到案，依聚眾鬥毆罪移送，但詳細事發原因還要釐清。

對此，青山宮也在臉書發聲明強調，嚴厲譴責雖非本宮所舉辦活動，但在青山王面前滋生事端真的不應該，請各紅壇的負責人要負起責任，活動的成功要靠大家，切勿給青山王蒙羞。

▲▼還有人拿起交通錐助陣。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▼艋舺青山宮聲明。（圖／翻攝艋舺青山王臉書）