　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北市願景盃高中生辯論賽結果揭曉　延平高中勇奪冠軍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼第四屆台北市願景盃高中生辯論賽落幕，最終由台北市延平高中奪冠。（圖／台北市願景盃高中生辯論賽提供）

▲第四屆台北市願景盃高中生辯論賽落幕，最終由台北市延平高中奪冠。（圖／台北市願景盃高中生辯論賽提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市議員王鴻薇、北市願景工作協會，以及英商首都集團合作舉辦，為期2天的「台北市願景盃高中生辯論賽」落幕，最終由台北市延平高中奪冠、成功高中亞軍，季軍則由中正、明倫高中並列。

第四屆台北市願景盃高中生辯論賽由台北市願景工作協會主辦、王鴻薇協辦，以及英商首都集團合作。台北市議員陳炳甫、侯漢廷也與會參加擔任嘉賓與評審，共同支持台灣思辯教育。

王鴻薇表示，願景盃是台灣唯一針對台北市高中生辦理的辯論賽事，每年都有很多高中生針對政策與時事走上演講台，侃侃而談，是很好的公民教育模式，具有社會意義。

王鴻薇說，從務實的討論核電、廢除免洗餐具到芒果乾亡國感對台灣社會影響，也讓自己與社會對此有很多新的發現與思維，而今年辯題是「檢舉達人是否應設立獎金上限」，更是日前社會熱烈討論的問題。

英商首都集團創辦人張孟婷則說，在王議員的辯論競賽開創下，造就更多台灣學子的無限可能性。

侯漢廷也補充，自己高中就參加辯論活動，熟知思辯教育重要，看到願景盃逐漸成長為重要的台北高校辯論賽事，實屬難得，希望一屆一屆辦下去，尤其本屆辯題與台北市環保政策息息相關，也讓他收穫良多。

 其他人也看了這些...

► 國民黨赴中正一吿蘇貞昌：誤導民眾「信功支持萊豬」
► 貓纜、兒童樂園虧1.5億　議員曝北捷員工照發4.4個月年終
► 北市補貼弱勢租金每年1億　柯文哲：社宅「去標籤」比想像難

振興一下我們的美麗

ET快訊
硬度不夠...人夫羞愧道歉！　小三嬌曝：登頂好幾次
才26萬人口...嘉義市養2百貨公司！在地人分析「不怕倒」真
一周天氣出爐！2波冷空氣「繼續冷一周」　3地區有豪雨
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新式心戰喊話車由「日系鐵金鋼」改裝　混淆敵軍、音傳3千公尺

江啟臣抨擊蔡政府蠻橫鴨霸：選前講謙卑、選後搞獨裁

蔡英文任扶轎官贈「紅綾」伴駕青山王：祈求神明繼續保佑台灣！

太平社宅育賢好宅一期入新厝　盧秀燕保證「任內完工開工5千戶」

台北市願景盃高中生辯論賽結果揭曉　延平高中勇奪冠軍

民眾黨插旗台中！柯文哲：投票前半年再來問我市長、議員佈局

邱國正拒絕涉私菸案特勤回任、發6000元摸頭金？　國安局曝真相

柯文哲：4縣市對北宜高鐵沒爭執　應會被林佳龍列「優先施政項目」

羅志祥違建泳池！建管處3日到場量尺寸遭拒　北市：11日再被拒就開罰

藍營青年團翻「蘇貞昌8年前護食安」貼文：早餐差點吐出來！

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

集各界善心！3歲眼癌童赴日治療　機場「開心揮手」嬤：他每天期待

父母一時氣話「早知道別生！」　孩子記住傷痛：讓媽感到失望

老婦「人肉擋車」霸占醫院車格！　不滿遭勸離怒飆罵：少年仔很嗆

鄧紫棋化身花木蘭「大戰男友馬克」！　射箭超怕火…連喊：不行啊～

新式心戰喊話車由「日系鐵金鋼」改裝　混淆敵軍、音傳3千公尺

江啟臣抨擊蔡政府蠻橫鴨霸：選前講謙卑、選後搞獨裁

蔡英文任扶轎官贈「紅綾」伴駕青山王：祈求神明繼續保佑台灣！

太平社宅育賢好宅一期入新厝　盧秀燕保證「任內完工開工5千戶」

台北市願景盃高中生辯論賽結果揭曉　延平高中勇奪冠軍

民眾黨插旗台中！柯文哲：投票前半年再來問我市長、議員佈局

邱國正拒絕涉私菸案特勤回任、發6000元摸頭金？　國安局曝真相

柯文哲：4縣市對北宜高鐵沒爭執　應會被林佳龍列「優先施政項目」

羅志祥違建泳池！建管處3日到場量尺寸遭拒　北市：11日再被拒就開罰

藍營青年團翻「蘇貞昌8年前護食安」貼文：早餐差點吐出來！

SBL／不看高光仔細研究影片　劉嘉發挖掘「大碗」洋將布蘭登

長期遭媽媽電線抽打！8歲童堅定回應：我要陪她　萬人看結局哭了

外籍移工「全擠大通舖」恐成破口！　醫建議：7天自主管理要嚴管

「反送中」意象展覽台南展場外遭人丟雞蛋　警鎖定對象查緝

SBL／不是故意的！張博勝緊張2度錯過3000分　差1分再等等

屏東兩男疑土地鑑界互毆　1男遭推倒地「頭部重創」送醫不治

SBL／選秀狀元首秀10分7助攻　李漢昇鎖定登頂新人王

國中同學嬌喊：想你！二寶爸秒奔「雞窩」…正宮知真相崩潰

運動後把握「進食黃金期」　就能幫助降體脂

失扶險從熱賣走到停售　壽險業者曝關鍵

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

量羅志祥泳池被拒　北市：再被拒就開罰

3藍營前市長合體　他一句話曝玄機

藍委嗆蘇貞昌：靠說謊欺騙百姓

快訊／花蓮情侶檔澳洲打工車禍1死1傷

越南移工尋獲　柯文哲談防疫3戰略

連勝文：台灣疫苗有效絕對第一個打

台灣夜景照爆紅　蔡英文邀日本太空人訪台

蔡英文發訊息到外太空！親邀日籍太空人訪問台灣

蔡英文 IG號召網友發起「鹹光餅蓋章大挑戰」

江啟臣：蔡英文執政民怨四起　國民黨該站出來就站出來

藍營青年團翻「蘇貞昌8年前護食安」貼文：早餐差點吐出來！

網路罷免近6萬大關　吳思瑤批羅智強：問政零分

孫大千批蘇貞昌幹話王：進萊豬受惠者是美國

陳致中進酒吧　副會長身分曝光　

更多熱門

相關新聞

王鴻薇：遭執政黨盯上就會被弄掉

王鴻薇：遭執政黨盯上就會被弄掉

國家通訊傳播委員會18日審查中天新聞台換照案，7名委員一致否決換照。對此，台北市議員王鴻薇痛批，言論自由已死，未來恐怕沒有任何一家媒體敢對執政黨提出質疑，因為只要被盯上就會被弄掉，且7名委員意見一致，不免讓人懷疑這從頭到尾都是安排好的戲。

北市網紅行銷價格亂　柯：找我就好

北市網紅行銷價格亂　柯：找我就好

釀牛肉麵之亂！議員告發丁怡銘違法

釀牛肉麵之亂！議員告發丁怡銘違法

王鴻薇轟民進黨「荒腔走板」：不要再用網軍、梗圖治國了

王鴻薇轟民進黨「荒腔走板」：不要再用網軍、梗圖治國了

王鴻薇爆：北市雙層觀光巴士半年營收329萬　靠送票維持載客數　

王鴻薇爆：北市雙層觀光巴士半年營收329萬　靠送票維持載客數　

關鍵字：

台北市願景盃高中生辯論賽王鴻薇侯漢廷

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

羅志祥助理IG私訊流出…爆「主任每周跟網美做」

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

羅志祥助理144字慌張發聲了！

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

男友啪2次就分手！15歲少女提告後身亡

男子不會用Google Map　竟失去姻緣！

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

更多

最夯影音

更多
《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘
南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面