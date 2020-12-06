台北市願景盃高中生辯論賽結果揭曉　延平高中勇奪冠軍

▲第四屆台北市願景盃高中生辯論賽落幕，最終由台北市延平高中奪冠。（圖／台北市願景盃高中生辯論賽提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市議員王鴻薇、北市願景工作協會，以及英商首都集團合作舉辦，為期2天的「台北市願景盃高中生辯論賽」落幕，最終由台北市延平高中奪冠、成功高中亞軍，季軍則由中正、明倫高中並列。

第四屆台北市願景盃高中生辯論賽由台北市願景工作協會主辦、王鴻薇協辦，以及英商首都集團合作。台北市議員陳炳甫、侯漢廷也與會參加擔任嘉賓與評審，共同支持台灣思辯教育。

王鴻薇表示，願景盃是台灣唯一針對台北市高中生辦理的辯論賽事，每年都有很多高中生針對政策與時事走上演講台，侃侃而談，是很好的公民教育模式，具有社會意義。

王鴻薇說，從務實的討論核電、廢除免洗餐具到芒果乾亡國感對台灣社會影響，也讓自己與社會對此有很多新的發現與思維，而今年辯題是「檢舉達人是否應設立獎金上限」，更是日前社會熱烈討論的問題。

英商首都集團創辦人張孟婷則說，在王議員的辯論競賽開創下，造就更多台灣學子的無限可能性。

侯漢廷也補充，自己高中就參加辯論活動，熟知思辯教育重要，看到願景盃逐漸成長為重要的台北高校辯論賽事，實屬難得，希望一屆一屆辦下去，尤其本屆辯題與台北市環保政策息息相關，也讓他收穫良多。

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