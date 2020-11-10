王鴻薇轟民進黨「荒腔走板」：不要再用網軍、梗圖治國了

▲王鴻薇呼籲蔡政府不要再以網軍、梗圖治國。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨持續抨擊民進黨在美選「押寶」。國民黨台北市議員王鴻薇9日抨擊，機器人跑到AIT灌爆臉書，要總統蔡英文怎麼與民主黨修復關係？她呼籲，政府不要再用網軍以及梗圖治國了，簡直荒腔走板。

王鴻薇9日晚間在臉書連發兩篇文抨擊民進黨，她以Hashtag諷刺，連押錯寶拉國民黨救援，質問立委蔡易餘自己公開承認「我也希望川普當選，我們押對寶」，國民黨有逼他講話嗎？

王鴻薇強調，搞清楚台美外交問題不是選舉，真正可能會跨黨派支持台灣的，是中華民國人不是美國人，這種幼稚發言可以收起來，不要秀下限，難道這樣發梗圖民主黨、拜登會跟你盡釋前嫌？

此外，王鴻薇另篇貼文也提到，綠營否認美國大選前押寶美國總統川普，但是這些側翼、立委過早表態，卻不斷打臉，弄到自己好像精神分裂，選前大罵中共同路人，選後恭喜台美友好，是真的把美國人都當笨蛋了嗎？

她表示，還有許多網軍或疑似機器人跑去灌爆AIT臉書，在台灣選舉玩玩就算了，外交關係何等嚴肅，1450可以不要秀下限嗎？你們要小英政府怎麼再去跟民主黨修復關係？

王鴻薇呼籲，錯估國際情勢傷很重，該認錯要認錯，這些梗圖網軍部隊真的救不了，回歸務實外交，減少對立操弄，才是當務之急。民進黨不要再用網軍以及梗圖治國了，簡直荒腔走板。

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