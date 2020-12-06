柯文哲籲北宜高鐵加速興建　侯友宜：全力支持

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

台鐵瑞芳到猴硐間因大規模邊坡滑動，導致台鐵北宜路線阻斷，目前仍在搶修當中，並由客運業者協助東部疏運。台北市長柯文哲認為，北宜高鐵有加速興建的必要，新北市長侯友宜6日也表示，不管是蘇花改，或是北宜直鐵、宜蘭高鐵，地方政府都會支持、全力推動。

柯文哲5日下午赴國道客運宜蘭轉運站視察，他受訪表示，事件發生後，顯見台北到宜花東的交通有瓶頸，也可見北宜高鐵真的有加速興建的必要。

侯友宜6日出席「宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」，會後受訪時表示，讓民眾有一個安全回家的路，本來就是政府應該有的作為，不管是蘇花改，或是北宜直鐵到宜蘭高鐵，政府跟地方都會站起來支持、全力來推動。

侯友宜說，前段時間北北基宜在交通部的指導下，北宜直鐵、高鐵其實已經有一個大致的方向，市府也建請交通部儘速規劃完成，報到行政院同意後，快速施作，讓高鐵、直鐵能夠讓宜蘭、花蓮後山的民眾有一個安全回家的路。

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