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健身教練偷吃正妹學員　岳父撞見親熱...問「在幹嘛」轉身幫禱告

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▲性愛,做愛,嘿咻,辦公室性愛,性,偷情。（圖／視覺中國）

▲健身教練一對一指導女學員，出軌擦出愛火，在甜點店親吻擁抱，被岳父撞見。（示意圖非本案當事人／視覺中國）

記者黃宥寧／台北報導

攻讀碩士的人妻主張和老公結婚多年，未料卻在擔任健身教練的丈夫衣褲口袋，發現有別的女生名字的名牌及泡湯票根，氣到質問得知丈夫和女學員竟從教練學生關係，交往發展成男女朋友。丈夫更傳「想逃避甚至離開」簡訊給她。人妻驚覺事態嚴重也告知自己父母親，未料岳父卻撞見女婿和別的女人擁抱親嘴，人妻憤而求償30萬元。

人妻惠惠（化名）主張和丈夫2017年登記結婚婚姻幸福美滿，沒想到丈夫阿元（化名）於去年7月起，行為舉止異常，12月時從丈夫口袋發現有別的女子的名牌和泡湯票根，詢問丈夫才得知原來從去年6月小芬（化名）加入丈夫擔任教練的健身房會員後，竟和丈夫從健身房教練學生關係交往發展成男女朋友。不僅如此，丈夫更在今年4月18日傳簡訊給自己「想逃避甚至離開」、「我不想這樣的生活」，惠惠驚覺事態嚴重，當天晚上直接到小芬經營的甜點店，沒想到當場被親友看到小芬正與阿元擁抱親吻。

事後阿元雖然向惠惠道歉但仍徹夜未歸，同月20日惠惠爸爸和阿元深談，阿元承認和外遇對象小芬多次發生性行為，也於6月24日親自打字撰寫2份悔過書，承認從今年初和小芬發生性行為，並且坦承小芬於今年1月間就得知原來她愛上的有婦之夫，但卻不願意踩剎車仍繼續這段不倫戀。

惠惠曾在4月20日打電話跟小芬溝通，甚至帶著自己母親到小芬開的甜點店跟她溝通。小芬當下向惠惠母親表示會結束這段不正常關係，卻私下逼迫阿元要和正宮離婚。

小芬抗辯，去年5月前往健身長訓練，隔月並委任阿元擔任健身教練，協助她重訓姿勢、提高運動效率；阿元藉由健身課程之便隱瞞已婚事實，屢次向她提出追求，但小芬考慮當時有男朋友並多次拒絕阿源，也擔心如果更換教練會有違約問題，，以不衝突為原則，繼續讓阿元當她教練。今年2月小芬向阿元說自己已經和男友分手是單身，阿元使出柔情攻勢，給予承諾並開始陷入愛河。但沒想到卻在4月20日接到惠惠的電話才得知道原來阿元已經結婚了，便與阿元斷絕往來。

▲外遇是感情的致命傷之一。（圖／librestock示意圖）

▲阿元承認和外遇對象小芬多次發生性行為。（示意圖非本案當事人／視覺中國）

阿元庭上表示，小芬於去年5月底來健身房，自己是她的第一個負責的健身教練，負責她每週一到三次、一次一小時的一對一重訓指導課程，一直擔任到今年4月。當法官問為何4月結束委任，阿元則表示，「我岳父發現我和小芬在她經營的甜點店內有擁抱、親吻的行為。當時岳父站在甜點店玻璃窗外，我走出店外去跟他談話，岳父問我在幹嘛，但我不知道怎麼回答，結果岳父就幫我禱告隨即離開了。」

經法官查，認為惠惠於去年下半年因為攻讀碩士班，就未再工作，但卻因為小芬介入婚姻導致惠惠情緒焦慮、憂鬱症等症狀目前碩士休學中；然而小芬為心理輔導系畢業月收約3萬5000元，但因貸款開店有負債，審酌一開始小芬並不知道阿元是已經身分遭欺騙才交往，得知已婚事實後仍未斷絕兩人交往，故判賠30萬元。

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