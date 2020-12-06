崔天凱：美若逆轉態度　中願考慮重開駐成都總領館

▲陸駐美大使崔天凱。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美大使崔天凱3日以視訊出席中美研究中心年會，在被問到大陸是否準備讓美國駐成都總領事館重新開放時，他表示，中方所做一切都是回應美方行為，若美國政府願意逆轉目前進程，中方也願意考慮。

崔天凱指出，並不是中方首先關閉美國駐華總領事館，也不是中方首先驅逐美國在華記者，「我們所作的一切都是回應美方行為，所以美國政府若願意逆轉目前進程，中方也願意考慮。」

崔天凱提到，中美關係若要回到正軌，實現真正改善，雙方都要表達出良好的意願及理念，「我不認為中國應該做一些事情來取悅任何人。我們始終主張與美國保持健康良好的關係，從來不主動採取挑釁行動，但必須捍衛自己的利益，必須做出回應。以善意對善意，以誠意對誠意。」

在提到台灣問題時，崔天凱表示，台灣是中國的核心利益，攸關中國的主權和統一，朝鮮半島問題則是國際衝突，可以在這兩個問題上找到一些共同點，「例如，台海和平與穩定符合所有人包括中國大陸、台灣和美國人民的利益；朝鮮半島的和平與穩定也符合中美兩國和其他夥伴國的利益。」

崔天凱也強調，中美應該適當時刻舉辦適當級別的溝通與政策協調，但在1月20日（新任總統就職日）之前，中方仍會與美方目前的政府合作。